M. El-Habiri reÃ§oit lâ€™ambassadeur dâ€™Espagne Renforcement de la coopÃ©ration

Le Colonel Mustapha El Habiri a évoqué, hier, avec l'ambassadeur d'Espagne à Alger, Fernando Moran Calvo-Sotelo, les relations "privilégiées" qui lient les polices des deux pays et les moyens de les développer. Lors de la rencontre, les deux responsables ont passé en revue "les relations privilégiées entre les polices des deux pays et les moyens de les développer, dans le cadre d'une coopération sécuritaire et régionale intégrée, à travers l'échange d'expériences dans les domaines scientifique, opérationnel et de formation, en vue de développer et d'actualiser les connaissances, et d'améliorer les performances des dispositifs d'application de la loi". Le diplomate a salué "le professionnalisme de la police algérienne et son rôle crucial et leader au double plan régional et international", exprimant sa disponibilité "à œuvrer au développement des domaines de coopération entre les polices des deux pays pour leur permettre de s'adapter aux évolutions enregistrées en matière de criminalité et de moyens de lutte".