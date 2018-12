Forum Ã©conomique mondial : De grands progrÃ¨s dans les TIC en AlgÃ©rie

L'Algérie a réalisé de "nouveaux progrès" en 2018 dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en se classant à la 83e place au niveau mondial, après avoir gagné huit places par rapport au dernier classement de 2016, selon le dernier rapport du Forum économique mondial (FEM). Les progrès relevés dans ce rapport sur la compétitivité mondiale pour cette année "traduisent les efforts consentis par l’Etat algérien pour le développement de la société de l’information et l’amélioration de l’accès à l’internet pour tous les citoyens", note la même source. En outre, et au niveau régional, l’Algérie s’est positionnée à la tête des pays du Maghreb, quatrième en Afrique et neuvième parmi les pays arabes.