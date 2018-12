Inondations Ã  Alger : Un systÃ¨me de mÃ©trologie pour surveiller la montÃ©e des eaux

La société des eaux et de l'assainissement de la wilaya d'Alger s'est doté d'un système de métrologie, placé au niveau des collecteurs des oueds d'Alger afin de surveiller la montée des eaux en période de pluies diluviennes, a indiqué hier le directeur de l'assainissement auprès de SEAAL, Mohamed Reda Boudab.

"Pour prévenir tout risque d'inondation, SEAAL s'est dotée d'appareils sophistiqués placés au niveau des collecteurs des oueds d'Alger pour mesurer le niveau des eaux, notamment en période de pluies torrentielles afin d'intervenir rapidement et efficacement en cas de montée importante des eaux", a souligné M. Boudab. "Il faut impérativement respecter les cours d'eau et leur rendre leur liberté tout en évitant de les couvrir ou de les transformer en route praticable ou en dévidoir pour toutes sortes de déchets", a-t-il recommandé. Après avoir souligné que la crue des eaux (montée du niveau des cours d'eau) est un service écologique assuré par le fleuve, il a ajouté que ces crues sont nécessaires au bien-être des écosystèmes entourant les fleuves et qu'il faut en prendre soin pour en bénéficier.

"La limitation de l'urbanisation en zone inondable à proximité des cours d'eau demeure, également, l'une des solutions pour faire face au danger des inondations", a-t-il relevé appelant à ne plus jeter des déchets durs à l'instar des gravats dans les cours d'eau.