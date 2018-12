4e rocade dâ€™Alger : Plusieurs sections rÃ©ceptionnÃ©es en 2019

Plusieurs sections routières du projet de la 4e rocade d’Alger seront réceptionnées courant 2019, a annoncé hier à Médéa le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

La première tranche du projet de réalisation de la 4e rocade d’Alger, qui fait la jonction entre les wilayas de Ain-Defla et Bordj Bou-Arréridj, en passant par Médéa et Msila, avance à un "rythme soutenu et nous espérons réceptionner, à partir de l’année 2019, plusieurs sections, situées entre la localité de Khemis Meliana (Ain-Defla) et Berrouaghia (Médéa)", a indiqué le ministre, en marge d'une visite d’inspection du projet de modernisation de l’axe Chiffa-Berrouaghia. La réalisation de la deuxième tranche, qui va relier la localité de Berrouaghia à Bordj Bou-Arréridj est "tributaire de la disponibilité des ressources financières", a toutefois affirmé le ministre, assurant que ce projet "demeurera l’une des priorités du secteur, d’autant plus qu’il fait partie intégrante du plan national routier et autoroutier auquel les pouvoirs publics accordent un grand intérêt". La 4e rocade d'Alger s'étend sur une distance de 300 km, allant de Aïn Defla jusqu'à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj où elle rejoint l'autoroute Est-Ouest, en passant par Médéa, Bouira et M'sila tout en contournant Alger, selon les données techniques de ce projet. M. Zaalane a révélé, en outre, que l’étude de faisabilité du projet de ligne ferroviaire Nord-Sud, prévu pour servir de voie de communication parallèle à l’autoroute Nord-Sud, affiche un taux d’avancement de 90%, faisant observer que son département s’emploie à "réunir les fonds nécessaires au lancement de ce projet".

Il a rappelé, toutefois, que plusieurs sections de la ligne ferroviaire desservant les wilayas de Laghouat, Djelfa, ainsi que la localité de Boughezoul, lancées avant 2014, sont "presque achevés", assurant que "tous les efforts seront concentrés, à l’avenir, pour la concrétisation de l’intégralité du projet", appelé à relier les régions du Sud jusqu’à la limite de la wilaya de Blida.