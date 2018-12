M. GaÃ¯d Salah poursuit sa visite officielle aux Ã‰mirats Arabes Unis

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a poursuivi hier sa visite officielle aux Émirats arabes unis, à l’invitation de Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Commandant suprême adjoint des Forces armées, Prince héritier d’Abu Dhabi.

Au troisième jour de sa visite aux Emirats arabes unis, le général de corps d’Armée a été reçu par Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre, ministre des Affaires de la présidence des Emirats arabes unis, à qui "il a transmis les salutations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui veille à la consolidation des relations de coopération fraternelles, et ce, conformément à la volonté des chefs des deux Etats". Le général de corps d’Armée a mis l’accent sur "les grands pas accomplis dans les relations algéro-émiraties sur plusieurs niveaux", a-t-on ajouté, affirmant que le Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane a réaffirmé, à cette occasion, "la solidité des relations entre les deux pays et la nécessité de les renforcer et de les intensifier davantage". Au siège de l’état-major des Forces armées émiraties, le général de corps d’Armée a été reçu par le général de corps d’Armée Hamed Mohamed Thani Alroumaithi, chef d’état-major des Forces armées émiratis. Après les honneurs militaires accomplis par un détachement des Forces armées émiraties, le général de corps d’Armée a eu une séance de travail avec le général de corps d’Armée Hamed Mohamed Thani Alroumaithi, à qui "il a exprimé sa satisfaction quant au niveau de la coopération militaire entre les deux pays à travers une évaluation globale et objective de cette coopération, notamment dans le domaine des fabrications militaires". De son côté, le chef d’état-major des Forces armées émiraties a "réaffirmé la nécessité de poursuivre la consolidation de la coopération bilatérale entre les armées des deux pays". Le général de corps d’Armée a été reçu également par Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Commandant suprême adjoint des Forces armées, Prince héritier d’Abu Dhabi à qui "il a renouvelé les vœux et les salutations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale à l’occasion de la fête nationale des Emirats arabes unis". A cette occasion, les deux parties ont eu des entretiens autour des relations bilatérales, notamment dans le domaine militaire, avant de convier le général de corps d’Armée pour assister, une nouvelle fois, à une partie des festivités.