Dans la lucarne : spÃ©culations inutiles

Le football africain est encore sous le coup du changement de domiciliation de la CAN 2019. En dépit du parrainage d’Issa Hayatou, le président de la CAN et les membres du Comité Exécutif de la CAF sont à la recherche du futur pays organisateur. Pour le moment, comme on le sait, le Maroc et l’Afrique du sud sont en pole position en attendant d’autres postulants. En tout cas, ils auront jusqu’au 31 décembre pour se faire savoir. En plus du côté organisationnel, il y a aussi le côté sportif. Si le Maroc obtient son organisation se serait une autre paire de manche. C'est-à-dire que ce pays, le moins que l’on puisse dire, sera le grand favori, mais… En football, comme tout le monde le sait, on ne peut jurer de rien. C’est-à-dire, tout peut se passer d’ici là. Il est certain que la nouvelle formule de la CAN avec 24 pays sera testée concrètement avec le futur pays organisateur alors qu’il ne reste que six mois avant la fameuse date fatidique (15 juin/13 juillet). Il est vrai que les pays qui vont l’organiser sont pourvus de toutes les commodités. On peut même dire qu’ils sont prêts. Il ne reste que la «paperasserie», fascicules et autres «trucs» relatifs aux accréditations et au choix de certains sites pour les officiels et aussi d’autres considérations liées à l’organisation d’une CAN. Ceci dit, et malgré le fait qu’il jouera devant son propre public, le pays qui sera choisi d’ici le 31 décembre courant ne sera pas fatalement le futur vainqueur de l’épreuve. On a vu par le passé, aussi bien sur le plan africain qu’international, que l’avantage du terrain, à ce niveau, n’est pas toujours déterminant. On l’avait vu à plusieurs reprises. Lors du mondial brésilien en 2014, le Brésil, pays hôte, est passé à la «trappe» d’une façon peu honorifique avec notamment, en demi-finale du mondial, un certain 7 à 1 que lui avait infligé les allemands. En 2002, durant la CAN organisée par le Mali, le dernier mot est revenu au Cameroun. Par conséquent, le fait d’organiser une compétition majeure ne signifie nullement que vous allez automatiquement l’emporter. Certains se prennent, pour on ne sait quelles raisons, pour des «devins». C'est-à-dire qu’ils peuvent prévenir le futur en vous disant qui va remporter la prochaine CAN. Déjà, on affirme avec des arguments qu’eux seuls considèrent comme opérants ou irréfutables, que notre sélection nationale n’a aucune chance pour monter sur la plus «haute marche du podium». On ne sait pas sur quoi ils se basent pour faire une telle «affabulations». Le fait de faire des soit-disant analyses sur des plateaux ne peut vous donner subitement la «science diffuse» où comme dirait un homme pieux «Tah Alih El Wahy». Ce n’est que de la «parlote» de café alors que la réalité personne ne peut la connaître avec exactitude. On avait vu énormément d’éditions où le futur lauréat n’a jamais été évoqué par les fameux «analystes» qui ne font que «ronronner» sans plus. Il est clair que notre sélection nationale, drivée par Belmadi, ne dit pas qu’elle va tout «casser» sur son passage... Bien au contraire, elle respecte tout le monde. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’elle va à «l’autel» d’une compétition, aussi élevée soit-elle, sans réagir, ni ambition. Les verts auront certainement quelque chose à dire et feront tout pour faire «honneur» à leur réputation et ce, quelque soit leur adversaire. On dispose d’un «groupe» qui est capable de faire sensation en juin prochain. Ce qui est sûr, on n’ira pas en «défaitistes» comme veulent certains le faire croire à ceux qui veulent leur tendre l’oreille.

Hamid Gharbi