GrÃ¨ce : Lâ€™entraÃ®neur du Panionios limogÃ©

L'entraîneur du club athénien du Panionios, le Français José Anigo, a été limogé six mois après en avoir pris les commandes, a annoncé dimanche le club de Première division grecque. L'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille restait sur une lourde défaite contre Larissa (4-2) samedi, et totalise depuis le début de saison cinq victoires, cinq défaites et deux matches nuls en douze rencontres de championnat.

Le technicien français de 57 ans officiait déjà en Grèce la saison passée, sur le banc du Levadiakos, après un passage par la Tunisie, où il avait coaché le club de l'Espérance de Tunis entre 2015 et 2017. Ancien défenseur formé à l'OM, dont il a porté le maillot pendant huit saisons, José Anigo est surtout connu pour son rôle d'entraîneur à Marseille.