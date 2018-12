SolidaritÃ© : Hommage au journaliste Mohamed Cherrak

Un émouvant hommage a a été rendu au journaliste d’El Khabar, Mohamed Cherrak, décédé dernièrement, par l’association Radieuse au domicile familial à Hamadi (Boumerdès). L’émotion était très forte après la disparition de cet homme respecté pour son sens de la moralité et son éducation exemplaire.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, accompagné de Belloumi, Kouici, Kaci-Saïd, Megharia, Hansal, Chaïb et Benchiha, a remis deux Omra aux parents du défunt,dont le souhait était d’envoyer ses parents aux Lieux saints.

La Radieuse a également remis au père du disparu, un diplôme du mérite , une médaille d’honneur et d’autres distinctions , en présence de la famille, d’amis et d’habitants de la commune de Hamadi, tous très émus.

Le père et la mère ont remercié la délégation de la Radieuse qui a exaucé le vœu de leur fils en les envoyant à la Mecque et surtout d’avoir honoré sa mémoire.