Tunisie : Lâ€™EspÃ©rance de Tunis, nouveau leader

L'Espérance de Tunis, vainqueur en déplacement de la JS Kairouan (2-0), a profité des nuls concédés par le CA Bizertin et du CS Sfaxien pour s'installer seule dans le fauteuil de leader à l'issue des de la 10e journée de la Ligue 1, disputée dimanche. La formation sang et or, invaincue depuis six journées (4 victoires et 1 nul), a été la seule bénéficiaire de la journée qui a vu tous les autres matches se solder par des scores de parité. Les coéquipiers de Ben Cherifia ont signé leur 7e victoire de la saison grâce à deux buts de Taha Yassine Khenissi (45) et Raed Fadaa (66). Un nouveau succès qui permet au champion sortant de ravir le leadership au duo CA Bizertin-CS Sfaxien avec un total de 23 points et de devenir nouveau leader de la compétition à quelques jours de son déplacement à Abou Dhabi pour défendre le continent africain dans le Mondial des clubs. Le club de Bab Souika a, en effet, bien profité des matches nuls arrachés par le CS Sfaxien à Sousse (1-1), dans le classico de la journée, et par le CA Bizertin à Gabès (1-1). Le choc de Sousse a vu le club étoilé débloquer la situation en fin du match par Saddam Ben Aziza (81e) sans pour autant réussir à préserver son avantage puisque les Sfaxiens sont parvenus à égaliser dans les arrêts du jeu sur un but de Walid Karoui (90+3).