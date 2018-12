USM Annaba : Le staff technique repÃªchÃ©

Les événements se succèdent et ne se ressemblent pas à l'USM Annaba. Alors que l'affaire des joueurs impayés a polarisé l'actualité de ce club durant ce mois de novembre, faisant naître au passage une sorte de bras de fer avec la FAF, devant le refus du club de payer les dettes des joueurs, des perturbations sont venues affecter un tant soit peu le staff technique.

En effet, dans la journée de vendredi et en marge de la victoire de l'USMAn face à l'ABS (2-1), le président Abdelbasset Zaïm a annoncé le limogeage de tout le staff technique et à sa tête Kamel Mouassa.

Le président du club annabi a expliqué que le staff technique n'a pas su répondre aux attentes de la direction à l'issue de la phase aller en dépit des efforts consentis pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions. "Nous avons mis tous les moyens. Je pense que nous sommes l'un des rares clubs de la Ligue 2 à avoir mis autant de moyens pour un résultat vraiment en-deçà des espérances", a déclaré ledit président avant d'annoncer la fin de mission de tout le staff, sans exception.

Dans la foulée, les dirigeants de l'USMAn avaient reçu Alain Michel, parait-il, pour négocier son arrivée à la tête de la barre technique en lieu et place de Mouassa. Pourtant, l'affaire ne sera pas conclue. Selon certaines indiscrétions, les deux parties ne se sont pas entendues sur les objectifs à viser, Alain Michel ayant expliqué qu'avec le groupe déjà en place, il lui sera difficile de viser l'accession.

En outre, les prétentions salariales du technicien français ont été jugées exagérées. Ce qui a poussé le président Zaïm à revenir sur sa décision de se séparer de Kamel Mouassa. Ce dernier a été donc repêché. Il lui est demandé de réaliser un meilleur parcours durant la phase retour sans perdre de vue l'objectif principal qui reste l'accession.

A l'issue de la phase aller, l'USMAn est à la 8e place avec seulement 21 points. Le club de la ville de Bône accuse un retard de 9 points sur le leader de la Ligue 2 Mobilis, l'ASO Chlef. C'est dire que Mouassa aura du pain sur la planche au retour.

Amar B.