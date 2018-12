En France, les lycÃ©ens rejoignent les Â« gilets jaunes Â» : Pas de rÃ©ponse (encore) du gouvernement

La contestation populaire en France a connu, hier, un autre développement, avec l'entrée en lice de lycéens qui ont manifesté dans plusieurs villes, au moment où le gouvernement tente d'apporter des réponses à cette grogne populaire.

Une grande consultation politique a été lancée, hier, par le Premier ministre, Edouard Philippe pour tenter d'abord, et ce qu'il semble urgent, d'apaiser cette grogne qui semble s'amplifier par le maintien du cap du mouvement des "gilets jaunes", toujours en action, qui a été rejoint par des manifestations de lycées dans des régions de France.

Le Premier ministre, qui a annulé son déplacement en Pologne dans le cadre du sommet de la COP24, a réuni à Paris les partis politiques pour les écouter et échanger avec eux les solutions à cette crise qui est loin de s'estomper si les revendications des manifestants ne sont pas satisfaites. Cette rencontre intervient au lendemain de la réunion tenue par le président Emmanuel Macron avec le Premier ministre, Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et des responsables de la sécurité. Elle prélude également la tenue aujourd’hui d’une autre rencontre avec une délégation des "gilets jaunes". L'on s'attend à des mesures prises au courant de cette semaine par le gouvernement afin de tenter d'apaiser la contestation populaire, un mouvement soutenu par les deux tiers des Français.

Les revendications essentielles des "gilets jaunes", qui n'appartiennent pas à des syndicats ou des partis politiques, sont la baisse des prix du carburant, jugés surtaxés, et l'amélioration du pouvoir d'achat des Français qui, selon eux, ne cesse de se dégrader, même si les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques avancent le contraire. Au-delà de l'aspect sécuritaire, un point essentiel de la rencontre de lundi, afin d'éviter les actes de violences dans les manifestations, tous les regards sont dirigés vers l'établissement de l'état d'urgence ou pas et sur l'augmentation de salaire minimum (actuellement 1.200 euros) comme mesure palliative qui n'oblige pas le gouvernement de faire marche arrière, notamment pour ses réformes, avant que la situation ne se complique. Dans un communiqué, les services du Premier ministre ont indiqué lundi que l'ensemble des consultations, ainsi que celles ayant eu lieu la semaine dernière, "conduiront le Premier ministre à annoncer les mesures destinées à permettre le déroulement serein de la concertation décentralisée souhaitée par le président de la République, et à assurer le maintien de l'ordre et le respect de la loi".



Le « gilets jaunes », prêts au dialogue, mais ne cèdent pas



Samedi, la mobilisation des "gilets jaunes" dans plusieurs villes, dont Paris, a donné lieu à des scènes de graves violences et de dégradations, faisant 263 blessés, dont 133 à Paris. Dans appel publié par le Journal de Dimanche (JDD), un groupe de "gilets jaunes modérés" a indiqué qu'ils sont "disponibles" pour une rencontre avec le Premier ministre, sans pour autant renier à leurs revendications.

"Nous tendons à présent la main au gouvernement, dans l'espoir qu'il entende nos demandes, qu'il accepte de modifier ses décisions fiscales et qu'il permette enfin à l'ensemble des citoyens d'être les acteurs de la politique menée dans notre pays, car la démocratie appartient au peuple", ont-ils souligné, demandant notamment "l'ouverture d'états généraux de la fiscalité", une conférence sociale nationale et l'organisation de référendums "réguliers" sur les grandes orientations sociétales du pays. Ils revendiquent également l'adoption du scrutin proportionnel pour les élections législatives, "afin que la population soit mieux représentée au Parlement". Condamnant "toutes les formes de violences", ces "gilets jaunes modérés", demandent "de manière immédiate et sans condition", le gel de la hausse des taxes sur les carburants et l'annulation de l'alourdissement du contrôle technique automobile. Par ailleurs, plus d'une centaine de lycées ont été bloqués, hier en France, partiellement ou totalement, par un mouvement de protestation contre les réformes dans l'Education et en soutien parfois aux "gilets jaunes".

Sous la houlette de syndicats, les jeunes manifestants ont évoqué les réformes du bac et du lycée, ainsi que la plateforme d'accès aux études supérieures (Parcoursup), qu'ils contestent. Le Syndicat général des lycéens (SGL) a indiqué, dans un communiqué, qu'il soutenait le mouvement des "gilets jaunes", mais déplore les violences commises au cours du week-end. On signale une voiture incendiée à Aubervilliers (banlieue parisienne), une voiture de police a eu une vitre brisée et un véhicule de pompiers caillassé.

La concorde occupée

Au moins une centaine d’ambulanciers ont bloqué, hier matin, certains accès de la place de la Concorde, au cœur de Paris. Ils réclament la suspension d’une réforme du financement des transports sanitaires qui menace selon eux les petites et moyennes entreprises du secteur. Des affrontements étaient en cours sur le territoire d’outre-mer de La Réunion entre les "gilets jaunes" et les forces de l’ordre, autour du barrage du Grand Port maritime de l’île, a constaté une journaliste de l’AFP. Selon la direction régionale des routes, seuls deux ou trois barrages persistaient sur ce territoire, mais la situation était très tendue au niveau du Port-Est, seul port marchand et poumon économique de l’île, bloqué depuis 15 jours.



Fronde dans les LYCÉES



Plus d’une centaine de lycées étaient par ailleurs bloqués, partiellement ou totalement, par un mouvement de protestation contre les réformes dans l’Éducation et en soutien parfois aux "gilets jaunes", selon le ministère de l’Éducation. La région de Toulouse (sud-ouest) —où une quarantaine d’établissements étaient perturbés— était la plus touchée, suivie de la région parisienne, avec une vingtaine de lycées concernés. Une voiture a été incendiée et un magasin de téléphonie pillé près d’un lycée d’Aubervilliers, au nord de la capitale. A Dijon (centre-est), un cortège d’environ 500 élèves a défilé dans les rues de la ville et s’est heurté aux forces de l’ordre, avec jets de pierres et tirs de grenades lacrymogènes.

A Nice, environ 2.500 lycéens ont manifesté en soutien aux "gilets jaunes" aux cris de "Macron démission !", paralysant une partie de la circulation dans la ville, a constaté une journaliste de l’AFP.



Les blocages se poursuivent



Les blocages prolongés de plusieurs dépôts pétroliers à travers le pays ­—de la Normandie à la région méditerranéenne— entraînaient de premières pénuries d’essence. En Bretagne (ouest), de nombreuses stations-services étaient ainsi en rupture totale ou partielle de carburant lundi matin, poussant les autorités locales à prendre des mesures de rationnement.

Les dépôts pétroliers du Mans (centre), du Grand-Quevilly (nord-ouest) ont également été bloqués, ainsi que celui du port de Fos-sur-Mer (sud-est).

Ce dernier blocage, critiqué jusqu’au sein du mouvement des "gilets jaunes", a été levé dans la journée. Le trafic restait aussi perturbé sur plusieurs axes routiers où les manifestants ont mis en place des barrages filtrants. La circulation était ainsi très ralentie sur les autoroutes A7 et A9, au sud du pays. A la frontière franco-espagnole, les actions des "gilets jaunes" ont provoqué au moins 19 kilomètres de bouchon près de La Jonquera, selon le service catalan de gestion du trafic routier. Entre 3.000 et 4.000 camions étaient bloqués lundi dans la région, a précisé le gouvernement catalan.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une dizaine de personnes ont détruit des barrières de péage sur l’A9 à Perpignan (Pyrénées), selon les gendarmes. La préfecture parle "de nombreux actes de vandalisme", comme "des vitres cassées et une partie des cabines saccagées". "On est sur une poudrière (...) Il y a une colère qui monte, c’est même pire que de la colère, ça prend des proportions énormes", a estimé Fabien Schlegel, l’un des leaders des "gilets jaunes" à Dole (est). Les entreprises de transport routier ont estimé lundi à 400 millions d’euros les pertes qu’elles ont subies depuis le début des manifestations, le 17 novembre.



Des kilomètres de bouchons à la frontière avec l’Espagne



Les blocages orchestrés en France par les "gilets jaunes" avaient des répercussions lundi à la frontière avec l'Espagne, avec des kilomètres de bouchons et des milliers de camions bloqués, selon les autorités régionales de Catalogne côté espagnol. Dans la zone frontalière de La Jonquera, les bouchons ont atteint 19 kilomètres sur l'autoroute AP-7, selon le service catalan de gestion du trafic routier qui a diffusé sur Twitter des images de longues files de camions.

Le gouvernement catalan a de son côté assuré qu'entre 3.000 et 4.000 camions étaient bloqués dans la région en conséquence du mouvement des "gilets jaunes" qui protestent côté français contre la politique fiscale et sociale du gouvernement d'Emmanuel Macron. Depuis mi-novembre, la France est secouée par ce mouvement qui a organisé blocages et manifestations, avec, en points d'orgue, les émeutes qui ont frappé les beaux quartiers de Paris samedi et leur cortège de barricades, incendies, et pillages de casseurs. Le gouvernement espagnol avait dénoncé le 22 novembre les blocages de routes orchestrés en France par les "gilets jaunes" qui avaient déjà entraîné des perturbations à la frontière franco-espagnole.

Macron reporte sa visite à Belgrade

Le président français Emmanuel Macron a "reporté" sa visite officielle en Serbie, qui était prévue mercredi et jeudi, "en raison de la situation" en France, a annoncé lundi son homologue serbe Aleksandar Vucic.

"Nous nous préparions pour la visite du président Macron. Malheureusement en raison de la situation et des problèmes auxquels il fait face, le président Macron m’a demandé de reporter de quelques semaines sa visite dans notre pays", a déclaré le chef de l’Etat serbe lors d’une conférence de presse.

La crise sociale et politique des "gilets jaunes" a également contraint le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a quitter une réunion à Bruxelles pour se rendre à une "réunion très importante à Paris", a indiqué une porte-parole de Bercy.

M. Le Maire participait à une réunion des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles. Le gouvernement français a engagé, hier, une course contre la montre pour tenter d’apaiser cette crise et éviter la répétition des violences qu’elle a déchaînées, ont rapporté des médias locaux.

Le Premier ministre Edouard Philippe recevait lundi les patrons des principaux partis politiques français et devait, théoriquement, rencontrer mardi des représentants des gilets jaunes. "Il faut accélérer la baisse des impôts. Mais pour cela il faut accélérer la baisse de la dépense publique.

Et nous sommes décidés à nous engager dans cette voie", a déclaré hier, le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, qui a ajouté que les deux premières semaines d’action des gilets jaune ont déjà un impact "sévère et continu" sur l’économie.

Le Parlement a adopté définitivement lundi, par un ultime vote de l’Assemblée nationale, le projet de budget 2019 de la Sécurité sociale, après un baroud d’honneur des oppositions qui ont relayé des revendications des "gilets jaunes". Le texte, qui prévoit une concrétisation des plans santé et pauvreté et également un quasi-gel des prestations sociales, a été validé par 48 voix contre 32, au terme de plus de deux heures d’échanges houleux,.