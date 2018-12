Grand angle : Poursuite des efforts

Annoncés pour le «tout début décembre» en cours, en Suède, les pourparlers de paix entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis risquent de ne pas se tenir à la date souhaitée. Nous sommes déjà le 4 décembre et rien n’indique l’annonce prochaine d’une date. Le rendez-vous pour lequel œuvre l'émissaire de l'ONU au Yémen Martin Griffiths n’est pas pour autant annulé. Des sources diplomatiques annoncent sa tenue dès cette semaine. Hier, Martin Griffiths est retourné à Sanaa pour poursuivre ses efforts en vue d’amener les protagonistes à convenir d’une date pour la réunion de Stockholm. Et ce, d’autant que pour l’ONU, le conflit au Yémen ne peut être résolu qu’autour d’une table et de négociations entre les deux parties. Le Yémen, théâtre aujourd’hui de la plus grande crise humanitaire que le monde a connu depuis la deuxième guerre mondiale doit sortir de l’ornière. Le conflit a causé d’après l'ONU, près de 10.000 morts depuis que la coalition s'en est mêlé en 2015, ce qui a eu pour conséquence l’intensification de la guerre. Une étude récente de l'ONG Save The Children donne par ailleurs une idée de l'ampleur du désastre humanitaire dans le pays. Elle estime à 85.000 le nombre d'enfants morts de faim ou de maladie. M. Griffiths s'est entretenu ces derniers jours avec des responsables des Houthis et du gouvernement yéménite, séparément, pour préparer les négociations. Les deux parties affirment aussi vouloir la paix ; ce qui devrait, en toute logique, favoriser la tenue des pourparlers en Suède, pour peu que leur sincérité soit effective. Mais cette volonté est souvent contrariée par les soutiens externes de chacune des deux parties. Pourtant faut-il s’en convaincre, ces soutiens ne mettront jamais les intérêts du peuple yéménite au dessus de leurs intérêts géostratégiques. Que cela soit au Yémen ou ailleurs où sont confrontés d’autres peuples à des conflits destructeurs, ceux qui fournissent les armes ne sont mus que par les dividendes qu’ils peuvent récolter. Interrogé sur l’avenir du Yémen, un spécialiste de ce pays s’est contenté de répondre en citant un hadith qui dit : «La foi est yéménite, la sagesse est yéménite» (al-Bukhârî). Et de s’interroger à son tour : «Ne serait-ce pas à travers tout ce que signifie ce hadith qu’une juste solution pour tous pourrait être trouvée ?»

Aux yéménites de répondre!

Nadia K.