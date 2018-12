Lâ€™entrefilet : El-Harrage en 100 minutes

Des neuf documentaires programmés au 9e Fica, « Libre » suscite émotions et interrogations. Le décor est planté dans une bourgade accrochée au fond d’une vallée paisible du sud de cette Europe qui a versé dans le déni de solidarité au fil des accostages d’embarcations de migrants. Les personnages de ce document poignant représentent cette frange de Français, d’Italiens ou de Grecques qui, devant ce drame universelle, ont décidé de braver l’interdit et d’aider ces arrivants d’un autre monde. Un monde sans pitié qui les a complètement oubliés et jeté sur les routes de l’exil aventureux. Très souvent refoulés des frontières, ces âmes meurtrie errent dans les campagnes où se terrent dans les bas-fonds des villes, affrontant l’hostilité sans cesse grandissante des autochtones. Dans ce tableau noir, un agriculteur, une infirmière et d’autres bénévoles ramènent une lueur d’espoir à ces damnés de la terre qui, après un cauchemardesque périple à travers la mer, les monts et les vaux, trouvent l’amère réalité qui les attend au bout du chemin qu’il croyait lumineux et salvateur. La réalité est toute autre. Le racisme et l’arrivée de l’hiver auront raison des plus tenaces.

Voici donc un document qui braque un projecteur sur ce drame humain avec ses vicissitudes et ses rares clairières.

K. Morsli