Projection de Libre : La nÃ©vralgique problÃ©matique des migrants

Les cinéphiles algérois ont suivi dimanche après-midi un poignant film documentaire français intitulé « Libre » du cinéaste Michel Toesca. Une œuvre d’actualité traitant la névralgique problématique de l’immigration dont une centaine de migrants se retrouvent piégés dans la vallée de la Roya entre les frontières franco-italiennes.

Comme le titre l’indique si bien, la quête de liberté nourrit les espoirs des dizaines d’africains ayant fui la guerre et la famine au Nigéria, au Tchad, au Soudan ou encore en Lybie. Le sort leur préserve d’interminables obstacles d’ordre politiques et judiciaires, notamment dans la vallée de la Roya dont la juridiction permet l’expulsion en Italie pour des centres de détentions avant d’être expulsé. « Tous ces gens ont emprunté cette vallée dont le sud est italien et le nord français Ces migrants pensaient arrivés en France mais en fait c’est une enclave française en territoire italien. Ainsi, ces migrants se sont retrouvés piégés dans cet endroit », a noté le cinéaste au débat qui a suivi la projection.

Le film relate le combat héroïque d’un agriculteur français dénommé Cédric Herrou. Il consacre son temps et ouvre sa ferme pour accueillir et protéger les migrants. Il leur apporte aide et assistance médicale, il leur apprend la langue française à l’aide d’autres militants humanistes. Il s’engage à les accompagner dans la ville de Nice pour leur demande d’exil. Face à la répression des gendarmes qui leur refuse de prendre le train, Cedric traverse les forets, notamment l’ancienne mythique route de sel pour rejoindre Nice et dénoncer cet acte inhumain des autorités françaises.

Reposant sur trois volets ; le politique, le juridique et l’humain, « Libre » décortique chacun de ses aspects pour offrir au spectateur un aperçu réel de la problématique migratoire au sud de l’Europe. « J’ai pris ma caméra au même titre que Cédric a ouvert sa maison. Moi aussi j’ai abrité des gens chez moi. « Libre » n’est pas un film objectif. Je suis totalement engagé dans cette aventure et je l’assume complètement. Le film est un geste humanitaire envers ces migrants, un geste politique également du moment qu’on habite ce territoire, et que nous devons s’occuper des questions qui animent ce territoire. Quand on trouve aussi que le gouvernement français agit d’une façon totalement inadéquate et absurde avec ce flux migratoire. On a décidé de permettre à ces gens là de faire une demande d’asile et de les aider. Cela nous a valu d’être arrêtés, d’être mis en garde à vue, d’être jugés et d’être condamnés », a encore souligné le réalisateur.

Kader Bentounès