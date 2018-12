La voix des anges, projetÃ© au festival international du cinÃ©ma dâ€™Alger : une peine Ã  vivre

Le film la Voix des anges, de Kamel Laïche, a été projeté, dimanche en avant-première mondiale, au deuxième jour du Festival international du cinéma d’Alger, devant un nombreux public.

Le cinéma de Kamel Laïche est intimiste et l’être humain tourmenté par les vicissitudes de la vie est au centre de ses intérêts. Interprété par des acteurs chevronnés à l’image de son épouse Rania Sirouti, de Hichem Mesbah et de Azziz Boukrouni ainsi qu’une pléiade de comédien dont Nidal Mellouhi dans le rôle de Mahrez qui joue le personnage de Mahrez, pour la première fois de sa vie au cinéma, le film « La voix des anges » réussit à garder l’attention du public durant tout le déroulement de cette fiction.

Le film débute avec une séquence de vol d’un portable d’un réalisateur de cinéma. Le voleur Mahrez, jeune adolescent livré à lui-même se fait arrêter et emmener au commissariat. Alertée, sa mère accourt et supplie le réalisateur de retirer sa plainte, ce qu’il fait, au grand dam du policier et du commissaire.

Le réalisateur est peiné par l’histoire de Mahrez et il lui propose de venir travailler comme homme à tout faire dans son film. Histoire de se racheter, lui à qui sa femme reproche de délaisser ses enfants.

Une nouvelle vie s’offre à Mahrez, sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Son père en véritable tyran, est violent et sa mère est une femme battue qui vit sa peine en silence. Mahrez veut défendre sa mère et se révolte contre son père.

Il est expulsé du domicile familiale et se retrouve dans la rue avec toutes les tentations dont celle de se défoncer avec les camarades de quartier avec des psychotropes.

Le film se décline avec plusieurs histoires qui se lient et se complète dans le regard amer du réalisateur sur la société algérienne encore sous le traumatisme de l’islamisme et du terrorisme. Un jeune, bcbg se retrouve sous l’influence d’un groupe d’islamisme recherché par les forces de l’ordre. Il se retrouve en plein engrenage dont il ne peut se défaire et n’assiste pas à l’enterrement de son père de peur d’être arrêté.

Il veut se venger et monter au maquis, lui qui visiblement n’est pas encore aguerri en dépit des entrainements qu’il suit.

Cette partie du film est intégrée dans la fiction par le réalisateur, histoire d’en atténuer le propos et la violence même si à l’écran le discours des émirs et des leaders islamistes est d’une extravagance ahurissante.

Kamel Laïche accable les parents dans son film, il les tient pour responsables de la déroute de leurs enfants et tient à finir son film en happy end avec la révolte de la femme battue qui quitte le domicile conjugale et qui s’installe avec son fils Mahrez dans un modeste appartement.

Le film tient la route bien que nous lui reprochons quelques longueurs et une utilisation non justifiée de gros plans.

Abdelkrim Tazaroute