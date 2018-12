Cirta Show : Hommage Ã  Bachir Benmohamed

Un hommage appuyé a été rendu samedi au comédien Bachir Benmohamed, plus connu sous le sobriquet de "Ammi Bachir", lors de la cérémonie d'ouverture de la troisième édition des Journées nationales universitaires du One man-woman show, "Cirta show", tenues à la faculté des arts et de la culture de l'université Salah Boubnider, (Constantine 3) . L'hommage se veut une reconnaissance au parcours de cet homme de théâtre, connu par le grand public pour ses rôles dans les série télévisées "Rih tour" et "Mani Mani" où encore "Aâssab oua aoutar" . Affaibli par la maladie et n'ayant pas pu faire le déplacement, Bachir Benmohamed ou ''Ammi Bachir'' comme aiment à l'appeler ses fans, a été longuement applaudi au travers de ses £uvres au cours d'une cérémonie haute en couleurs, où plusieurs scènes de la série ''Aâssab oua aoutar'' ont été présentées, mais également des témoignages apportés par ses compères de toujours Anter Hellal et Nouredine Bechkri.