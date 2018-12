True Warriors en compÃ©tition : TÃ©moignage des survivants

"True Warriors" est un documentaire de plus de 90 minutes, sous-titré en langue française, co-réalisé par deux journalistes allemands Ronja von Wurmb-Seibel et Niklas Schenck a fait objet d’une projection, dans l’après-midi du dimanche dernier à la salle Ibn-Zydoune de Riadh El Fath et ce dans le cadre des compétitions des films documentairesde la 9ème édition du festival international du film d’Alger (FICA).

Les deux Allemands ont accompagné à travers ce film documentaire les survivants de l’attaque des talibans. Il y a quatre ans, les spectateurs du centre culturel français de Kaboul ont pris part à un attentat suicide. Le documentaire "True Warriors" se concentre sur les personnes impliquées dans la pièce.Mohammad Qais Hatefi est l’un d’entre eux. Il vit aujourd’hui à Flensburg.En 94 minutes, "True Warriors" raconte sans cesse et avec empathie comment les téléspectateurs, les créateurs culturels et les acteurs ressentent l’assassinat lui-même, mais aussi le temps après. Les récits et récits de témoins oculaires alternent avec des enregistrements en direct de l’attaque. Ils font allusion à l’étendue de l’assassinat sans dériver dans le voyeurisme."Si Kaboul en était sûr, alors ce serait le plus bel endroit du monde", a déclaré une jeune femme au début. On le croit au mot: des images pittoresques montrent des enfants jouant sur des balançoires et la silhouette des montagnes au coucher du soleil."Presque tous les jours, il y a un arrêt. Mais bien sûr, il y a toujours la vie de tous les jours ", a déclaré Qais Hatefi. "Si vous vivez dans une zone de guerre, la réalité est différente. Vous ne vous enfermez pas chez vous, malgré tous les dangers". Néanmoins, la terreur des talibans s’approche trop près de lui peu de temps après l’attaque: alors que certains acteurs décident de continuer, Hatefi se rend en France pour prendre ses distances. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de son père: les talibans ont envoyé une lettre à la famille pour menacer de tuer Hatefi. Ses quatre années de travail comme porte-parole au Centre culturel français en font un traître. Hatefi demande alors l’asile en Allemagne. Aujourd’hui, il étudie les cultures et sociétés européennes à l'université de Flensburg et travaille pour l'Arbeiterwohlfahrt à Flüchtlingshilfe. Le 11 décembre 2014, la troupe de théâtre Azdar, à Kaboul, joue une pièce sur un attentat : "Battement de cœur, le silence après l’explosion", à l’Institut français d’Afghanistan (IFA). Au bout de vingt minutes de représentation, un kamikaze se fait exploser. Bilan : un mort, un spectateur allemand, et quarante blessés. Ce film à la fois bouleversant et porteur d’espoir grâce aux témoignages des acteurs de la troupe - Edris, Qais, Homan, Nasir, Gulab et Leena Alam - retrace cette macabre soirée : "On voulait créer une pièce pour traduire nos sentiments après un attentat". La réalité a rattrapé la fiction. L’Afghanistan… Ce pays n’évoque plus une culture millénaire avec ses influences orientales, asiatiques et méditerranéennes mais un nom synonyme de guerre et de talibans. Ces derniers ont interdit la musique - œuvre du diable - et, plus largement, la culture. Mais les artistes résistent. Ils avaient trouvé refuge dans le Centre culturel français où se tenaient des expositions, des spectacles et des débats. "Il y a ceux qui comprennent vraiment ce qu’est le théâtre, d’autres préfèrent nous tuer", résume Nasir Formali, l’un des étudiants à qui les mollahs ont interdit d'exercer son métier. Lors de l’explosion, les spectateurs ont cru qu’elle faisait partie du spectacle. Après la mort de Zubair, l’un des leurs, la peur a pris le dessus mais n’a pas entamé leur volonté de se battre pour leur idéal.Les deux hommes vivaient et travaillaient en Afghanistan depuis deux ans lorsque, le jour de leur départ, l’attaque terroriste contre leur troupe de théâtre connue a été perpétrée. Immédiatement, ils sont rentrés à Kaboul par avion et ont rencontré des survivants de la terreur. A partir de leurs déclarations, un documentaire impressionnant a été réalisé, qui permet de faire l’expérience de la manière de gérer la terreur des insurgés islamistes radicaux. « Nous voulions montrer comment se passait la vie après un attentat terroriste », a déclaré Ronja von Wurmb-Seibel lors du débat qui a suivi sur le film.De la mémoire il y a des images horribles, dans "True Warriors", des images qui ont mis les présents de la salle en larmes.Mais même les paroles des personnes impliquées, qui relatent d’avoir senti leur propre sang ou d’avoir vu le corps déchiqueté du jeune kamikaze de 17 ans, ne lâcheront pas l’auditeur. "Nous avons besoin d'art contre notre douleur", a déclaré une actrice. "Etre sur scène en Afghanistan, c’est comme une révolution", témoigne une autre. Pour cette actrice, les artistes sont les "vrais guerriers". Et le chef d’une école de musique à Kaboul a déclaré que "face au mal, on n'abandonnait pas: "Une nation vit si sa culture vivait".

Sihem Oubraham