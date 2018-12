Partenariat algÃ©ro-canadien dans les produits pÃ©troliers : Plusieurs investissements dans des capacitÃ©s de production

La compagnie algérienne Petrogel, opérant dans la distribution des carburants et des produits pétroliers, et l’entreprise canadienne KAM Biotechnology, spécialisée dans les bioproduits, a procédé hier, à la signature d’un contrat de partenariat dont les discussions entre les deux partenaires ont débuté en marge de la mission économique du Conseil de Développement Canada-Algérie (CDCA), tenue en février dernier.

Ce contrat fait de Petrogel un partenaire «exclusif» pour la production et la commercialisation des produits de KAM Biotechnology en Algérie. L’entreprise se chargera, notamment de la livraison vers les sites industriels des clients locaux et de maintenir en Algérie des stocks suffisants permettant de répondre aux besoins «croissants» de la clientèle. Petrogel sera également responsable d’acheminer les produits depuis le Canada.

Intervenant lors de la cérémonie de signature, le président du CDCA, Mustapha Ouyed, a indiqué qu’il était «fier de voir ce premier débouché très concret à notre mission de février dernier. Le rôle du CDCA est de rapprocher les deux communautés d’affaires, canadienne et algérienne, et de les aider à identifier les opportunités conjointes. Je peux dire que c’est réussi pour KAM Biotechnology et Petrogel et je remercie pour cela les autorités diplomatiques et les gouvernements de l’Algérie et du Canada, pour leur soutien continu et efficace».

Dans le cadre de cette entente, les deux entreprises vont également investir localement dans des capacités de production pour certains produits de KAM Biotechnology. Cela permettra, notamment d’en optimiser la disponibilité et les coûts, mais aussi de faire de l’Algérie une plateforme de distribution des produits de KAM Biotechnology en Afrique et ailleurs.

De son côté, Hamza Guettai, directeur général de Petrogel, dira que «ce partenariat va permettre permet à Petrogel d’élargir la gamme des solutions qu’elle déploie en Algérie. Nous allons capitaliser sur nos infrastructures et notre expertise reconnue et appréciée dans la distribution des carburants, pour offrir à notre clientèle la disponibilité et le soutien à l’utilisation efficace des produits de KAM Biotechnology »

Les deux compagnies ont même réalisé au début octobre 2018 un essai à grande échelle d’un des produits phares de KAM Biotechnology, en l’occurrence l’ADHEREX 120. Il s’agit d’un produit biologique d’abattement de poussière servant notamment dans les sites miniers, les carrières et les grands chantiers afin d’éliminer les impacts environnementaux et économiques liés aux poussières soulevées par les déplacements des camions et des engins sur les pistes. Ce produit a été testé sur un site minier de production de phosphate en Algérie avec des résultats «très positifs». Ce test a pu être réalisé grâce notamment au soutien et à l’implication du groupe MANAL et de sa filiale Somiphos, ainsi que du ministère de l’industrie et des mines.

Le président-directeur général de KAM Biotechnology a assuré que l’efficacité du produit biologique ADHEREX 120 permettra désormais de «réduire» en Algérie les impacts environnementaux et financiers liés aux émanations de poussières, comme dans certaines industries et chantiers de construction. «Notre partenariat stratégique avec Petrogel va également permettre de faire bénéficier les entreprises et organisations en Algérie, des avantages des autres produits biologiques, à la fine pointe de la technologie, pour régler de façon efficace et économique les autres défis environnementaux et opérationnels», explique Mongi Ferchichi

