ONAAPH : Distribution de 20.000 prothÃ¨ses en 2018

Le directeur général de l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) a indiqué, hier, que 20.000 de prothèses, 25.000 chaussures et 650 fauteuils roulant automatiques ont été distribués durant les dix premiers mois de l’année en cours. S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, Fayçal Ouaguenouni a rappelé que l’Office qu’il dirige est une entreprise publique à caractère industriel et commercial, qui offre ces services à plus de 600.000 handicapés assurés sociaux, et dispose d’un stock stratégique en appareil et équipements destinés à cette frange, suffisant pour les six prochains mois.

En outre, dans le cadre de la facilitation et d’allègement des procédures administratives pour les malentendants, le même responsable, après avoir mis en exergue les efforts considérables consentis en 2018 pour répondre aux demandes croissantes de personnes souffrants de déficience auditive, a fait savoir que l’Office distribue chaque année, environ 15.000 appareils auditifs au niveau de ses annexes ouvertes au niveau des caisses de la sécurité sociale à travers le pays. Parallèlement, il a fait état du lancement de la réalisation de 13 nouvelles unités relevant de l'Office au courant de cette année, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 80% dans plusieurs wilayas du pays.

«Des sessions de formations sont également, organisées régulièrement pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'accueil et les services fournis. L’Office national des organes artificiels prend en charge gratuitement la fabrication des appareils pour les citoyens aux besoins spécifiques», a expliqué le DG de l’ONAAPH. Il faut souligner que plus de 580.000 patients assurés sociaux, en majorité des personnes aux besoins spécifiques, sont prises en charge par l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées, dont plus 95% sont des bénéficiaires permanents.

Il s'agit de 372.953 bénéficiaires des appareillages orthopédiques (prothèses, orthèses, chaussures pour diabétiques), 105.413 autres bénéficiaires des aides techniques à la marche (fauteuils roulants, voiturettes à moteurs), 86.703 bénéficiaires des aides auditives et 14.966 bénéficiaires d'aides sanitaires (poches pour stomisés), a-t-il expliqué.

L'Office prend en charge les personnes handicapées, toutes types d'infirmités confondues, notamment les handicapés de naissance, les victimes d'accidents de la circulation ainsi que les diabétiques, a-t-il ajouté.

M. Ouaguenouni a souligné que les bénéficiaires d'appareillages sont couverts par la sécurité sociale qui reste le "partenaire principal" de l'ONAAPH, relevant que "la plus grande partie des patients de l'Office est prise en charge par la sécurité sociale à 100% (grands appareillages).

En 2017, l'Office a distribué au total 1.673.476 produits (appareillages) aux patients, dont 91.817 appareillages orthopédiques, 13.185 aides techniques à la marche, et 11.380 prothèses auditives.

Salima Ettouahria