Lutte contre la sÃ©dentaritÃ© : les bienfaits dâ€™une activitÃ© physique rÃ©guliÃ¨re

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, a donné, hier à la salle des conférences du complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), le coup d'envoi des travaux de la journée de sensibilisation et de lutte contre la sédentarité. Un événement conjointement organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

"Le choix du thème de cette conférence est à mon avis très judicieux, dans la mesure ou il traite un phénomène d'actualité. La sédentarité, qui faut-il le souligner est dévastatrice pour la santé, touche toutes les sociétés à travers le monde. Notre pays n'est pas le seul à souffrir de ce fléau. Les conséquences de la sédentarité sur la santé coûte environ 67,5 milliards de dollars aux différents pays du monde. C'est la cause de nombreuses maladies chroniques à l'image des diabètes, mais aussi des accidents cardiovasculaires ou encore de maladies graves comme le cancer. La sédentarité est à l'origine du décès de plus de cinq millions de personnes par an. Dans les statistiques de l'Organisation mondial de la santé, elle arrive en deuxième position, juste derrière la cigarette qui cause annuellement plus de six millions de décès. Par ailleurs, selon un rapport de l'OMS le fait de rester assis au-delà d'une durée de six heures par jour favorise et accélère fortement le développement des différentes maladies liées à la sédentarité.

Que ce soit dans notre pays ou ailleurs dans le monde, cette durée est largement dépassée, si on prend en considération le temps passé dans les transports, au bureau ou face aux écrans de télé, de téléphone et d'ordinateur", a d'emblée déclaré M. Mohamed Hattab, avant de poursuivre : "Notre département, en collaboration avec le secteur de la santé, a établi un programme important, avec une stratégie efficace pour combattre la sédentarité.

Notre objectif est de réduire les risques de ce fléau à 10% d'ici 2030, en mettant tous les moyens nécessaire à la réussite de ce projet. Cette journée est l'occasion pour les différents spécialistes du sport et de la santé d'aborder ce phénomène avec tous ses aspects et de proposer des solutions efficaces pour son éradication."

Ainsi, plusieurs communications ont été présentées par des spécialistes et autres représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, mais aussi du CNMS et de l'ESSTS.

A travers son intervention sous le titre : "Suis-je sédentaire", le docteur Yahiaoui a permis l'identification du phénomène dans la société.

De son côté, le docteur Nedir a cerné le problème au niveau de la société algérienne, alors que le professeur Zaki à souligné les bienfaits du sports sur la santé.

De son côté le professeur Mimouni a préconisé l'activité physique pour la lutte contre l'obésité infantile, tandis que le professeur Khelifa a fait le lien entre obésité et sédentarité. Autant d'interventions, aussi intéressantes les unes que les autres, ont permis d'identifié la sédentarité et ses méfaits sur la santé, mais aussi de proposer les solutions pour lutter contre ce phénomène universel.

Rédha Maouche