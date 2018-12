Prise en charge des malades : rÃ©unir les conditions nÃ©cessaires

Garantir la prise en charge médicale à tous les malades, et réunir les conditions nécessaires et équipes médicales aux médecins pour l'exercice de leur mission. Telle est l’instruction donnée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, aux directeurs de wilaya.

Le professeur Mokhtar Hasbellaoui qui s’est exprimé lors d'une réunion d'évaluation tenue au siège du ministère avec les directeurs de la santé des wilayas du Centre et les présidents des conseils scientifiques et médicaux des établissements des wilayas concernées, a souligné la nécessité d’optimiser la prise en charge des patients, en particulier au niveau des urgences et points de garde, et relevé l’importance de créer toutes les conditions favorables aux équipes médicales et paramédicales afin de s’acquitter au mieux de leurs nobles tâches, à savoir prodiguer des soins de qualité au profit des malades. Il a, également, instruit les directeurs de santé de s’assurer de la disponibilité des médicaments, des fournitures médicales, de l’entretien du matériel médical, de la gestion rationnelle de tous les moyens et capacités mis en œuvre par l’Etat au service des citoyens.

Au cours de cette réunion, le ministre a appelé à accélérer le processus de numérisation et le dossier médical électronique pour une meilleure coordination entre les différents établissements hospitaliers.

«Ceci facilitera à coup sûr la prise en charge de tous les patients en général et des femmes enceintes et des enfants en particulier», a-t-il expliqué, ajoutant que la prise en charge des malades doit se faire selon une organisation hiérarchique aux caractéristiques «bien définies». Dans le sillage, il a appelé à accélérer et à multiplier les opérations de jumelage, de télémédecine et à développer les unités de soins et d'hospitalisation à domicile. Profitant de cette opportunité, le professeur Hasbellaoui a insisté sur la nécessité de faire vacciner les enfants contre la rougeole, conformément au calendrier national de vaccination. «Il faut veiller au respect du calendrier national de vaccination et prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'apparition de la maladie en fonction du plan national de surveillance de la rougeole», a-t-il précisé.

Notons que cette rencontre avec les directeurs de la Santé des wilayas du Centre, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’évaluation, initiée en juillet dernier avec les directeurs de la Santé au niveau national, a été une occasion pour le ministre d’évoquer le volet socioprofessionnel des travailleurs du secteur.

Le ministre de la Santé a, dans ce contexte, appelé à la régularisation de la situation professionnelle des praticiens de la santé en garantissant la sécurité aux équipes de garde et le bon accueil des patients, soulignant, dans le sillage, la promotion du dialogue social avec tous les partenaires.

Il a instruit par ailleurs les directeurs de santé, à l’effet, de coordonner les efforts avec les walis, pour assurer aux médecins qui effectuent leur service civil les conditions nécessaires dans leur lieu d’affectation, à même de leur permettre de mener à bien leurs missions.

Kamélia Hadjib