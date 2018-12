Lâ€™Ã©cole Ã  lâ€™horizon 2030 : nÃ©cessitÃ© dâ€™alternatives pÃ©dagogiques

«La stratégie future consiste à réduire les inégalités et consacrer l’équité sociale, par la généralisation de l’éducation», a déclaré, hier, le président de l’APN, M. Mouad Bouchareb.

M. Bouchareb s’exprimait à l’occasion d’une journée parlementaire organisée à l’hémicycle Zighoud-Youcef par la Commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des affaires religieuses, portant sur «l’Ecole algérienne, la réforme scolaire et les alternatives pédagogiques à l’horizon 2030 et les défis de la qualité». A cette occasion, le président de l’APN a tenu à adresser un message de reconnaissance au Président de la République, pour l’intérêt qu’il accorde à l’Ecole algérienne et à son engagement dans le fait de porter les réformes du système scolaire. Le président de l’APN a, par ailleurs, signalé que la gratuité de l’enseignement et sa généralisation ont donné de bons résultats sur le plan quantitatif.

Aussi, selon lui, « il est temps de relever le défi de la qualité, en vue d’affronter les défis de la mondialisation». C’est dans cette démarche que s’est inscrite, justement, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, quand elle a estimé, à son tour, qu’ «il est urgent de passer au paradigme de la qualité dans le domaine de l’éducation, et nous avons les moyens de relever un tel défi ». Partant d’un point de vue que «le but qui consiste à aller vers une école qui produit les meilleures compétences» fait «l’objet d’un consensus» aujourd’hui, la ministre a tenu a différencier entre «scolarité» et «apprentissage». L’Algérie enregistre un taux de scolarité estimé à 98%, rappelle Mme Benghabrit. Ainsi, avec 9,5 millions d’enfants scolarisés, la priorité du moment, pour relever le défi de la qualité, consiste «à prendre une série de mesures qui s’attaquent en profondeur aux problèmes relevés», explique-t-elle. Les problèmes dont parle la ministre concernent surtout les difficultés d’apprentissage, «le niveau faible en mathématiques, en culture scientifique, et en compréhension de l’écrit», comme révélé dans plusieurs études réalisées par son département. S’ajoute à ces problèmes liés à la pédagogie de l’apprentissage, «l’instabilité chronique qui a frappé l’éducation nationale pendant une décennie». Devant un parterre de parlementaires et personnalités, la ministre a souligné que cette instabilité, qui a fait perdre aux écoliers «deux années d’apprentissage», a constitué un premier pas dans la recherche de solutions aux problèmes posés. Et c’est sans ambages qu’elle a annoncé être « déterminée » à aller jusqu’au bout. Dans ce cadre, elle a expliqué que « la stabilité relative du secteur » est ce qui permet, actuellement, de créer un environnement propice pour entamer une autre phase dans la stratégie des réformes. En qualifiant de « redéploiement stratégique » le processus des réformes engagés, la ministre a détaillé les axes principaux, dont la cible concerne d’abord «l’enseignement primaire comme cycle prioritaire», en ce qu’il peut être considéré «comme le niveau où se décide la réussite ou l’échec de l’apprenant».

Evoquant la question de «la formation par la professionnalisation», elle dira que cela concerne la mise à niveau des enseignants et formateurs, et bien sûr cela ne passe pas sans une attention accordée à la gestion et à l’évaluation, et c’est dans cet axe que «les inspecteurs seront la population cible», avant d’ajouter: «Ils sont le fer de lance de toute notre stratégie.»

Il faut rappeler qu’en 2015, le ministère de l’Education avait présenté sa stratégie générale des réformes, l’année suivante c’était au tour de l’évaluation des programmes scolaires, et vient aujourd’hui la troisième étape, avec comme mécanisme « la mise en place d’un système de normalisation qui concerne l’apprentissage, l’évaluation, la formation et la gouvernance».

L’ambition de la ministre renseigne sur la volonté politique des autorités publiques, d’accompagner la métamorphose de l’Ecole algérienne, dans un monde globalisé et néanmoins changeant à un rythme accéléré. Le mot d’ordre est donc de permettre à l’enfant, citoyen de demain, d’acquérir «les compétences nécessaires pour faire face aux défis du 21e siècle».

Tahar Kaidi