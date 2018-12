MinistÃ¨re de la Justice - UniversitÃ© Nayef : La coopÃ©ration judiciaire en dÃ©bat

«L’alternance aux peines d’incarcération», est le thème d’un séminaire, initié dans le cadre de la visite du prince héritier, l’Émir Mohamed Ben Salmane, qui certifie d’une réelle coopération judiciaire entre les deux pays.

Cet événement, qu’abrite depuis hier le Centre international des conférences (CIC) d’Alger pour une durée de quatre jours, est en effet le fruit d’un partenariat liant le ministère algérien de la Justice et l’Université arabe Nayef pour les sciences et la sécurité, siégeant à Ryad, dans la capitale saoudienne. Coprésidé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, et le doyen de ladite université, M. Abdelmadjid Ben Abdullah El Bouneyane, cette rencontre a vu la participation de nombreux scientifiques et experts spécialistes de la législation pénale représentant des instances onusiennes, des pays arabes et européens.

M. Tayeb Louh, qui fera remarquer dans son allocution le fait que le doyen de l’Université Nayef a choisi l’Algérie pour sa première destination à l’étranger, dira que cela «n’a rien de surprenant eu égard aux liens solides et fraternels tissés entre l’Algérie et le Royaume d’Arabie Saoudite ainsi qu’aux relations très étroites entre le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika et le Roi Selmane Ben Abdelaziz, relations empreintes de beaucoup de respect et de considération mutuels». S’exprimant sur le thème du séminaire, le ministre a estimé que la vulgarisation de l’alternance aux peines d’incarcération consolide l’ancrage du principe du respect des droits de l’homme, et partant, de tous les autres concepts y afférents ainsi que les nouvelles dispositions dans le domaine de la politique pénale. En la matière, le recours aux peines alternatives, rappelle M. Louh, a été l’un des chapitres introduits en bonne place dans le processus de réforme de la justice, recommandé par la Commission nationale instaurée à cet effet par le Président de la République au début des années 2000. Il ne manquera pas aussi de mettre l’accent sur l’intérêt qu’accorde le Chef de l’Etat à la réforme du secteur, «une dynamique introduite, dit-il, dans le cadre du Plan national de développement global et ayant pour objectif la consécration d’une justice indépendante, garantissant la protection des droits et libertés individuelles et collectives, source de quiétude au sein de la société».



M. Louh : « Le concept de la détention a montré ses limites. »



Rappelant que l’évolution dans la mise en œuvre du processus de réforme s’inscrit au diapason des mutations et aspirations de la société, M. Louh expliquera que le principe de l’alternance aux peines d’incarcération a beaucoup progressé à l’échelle universelle, et qu’en ce sens, le seul concept de la mise en détention a, de surcroît, montré ses limites en termes notamment de sécurisation des sociétés et de démantèlement des noyaux du crime. Il a fallu donc recourir à d’autres procédés novateurs introduits, indique le ministre au sein de la politique pénale du pays, dont les fondements sont conformes aux recommandations des congrès internationaux, notamment ceux de l’ONU en 1980 et 1985. En outre, «la politique pénale en Algérie s’inspire des méthodes scientifiques et autres éléments d’analyse du comportement criminel, de nos jours plus complexes, eu égard à l’utilisation des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, sans compter l’interconnexion avec les organisations terroristes et de crime organisé», a encore ajouté le ministre. Il indiquera également que dans le domaine pénal, le programme national de réforme a permis de consolider les capacités, autant en matière de lutte qu’en terme de prévention contre le crime, et ce, grâce à un système législatif moderne, cohérent et conforme avec les critères internationaux et les conventions ratifiées par l’Algérie. Dans cette optique, précisera M. Louh, les nouveaux amendements introduits dans le Code de procédure pénale et ayant accordé de l’importance aux sentences non privatives de liberté, à l’exemple de la médiation, ont permis une baisse de 34,34 % des affaires délictuelles en 2016 et de 38,46% du recul de ce genre d’affaires en 2017. L’efficience de la politique pénale en termes de réinsertion a été par ailleurs mise en valeur par le ministre, qui fera part en outre d’un nombre de 7.317 détenus lauréats du baccalauréat de 2014 à 2018, tandis que 17.812 autres détenus ont réussi à l’examen du BEM durant cette même période. Sur un autre registre et en plus des travaux d’intérêt général, objet d’une réforme du cadre législatif en vue de leur généralisation, M. Louh a fait part d’autres sentences initiées dans le sillage des réformes, comme alternatives aux peines d’incarcération. Il s’agit notamment de l’autorisation de sortie pour les détenus, la liberté conditionnelle ainsi que la mise sous surveillance électronique, ou ce qui est appelé communément le bracelet électronique devant être généralisé dans les semaines à venir.

Karim Aoudia

-------------------------------

Le Président Bouteflika honoré



L’Université arabe Nayef pour les sciences et la sécurité, siégeant à Ryad, a honoré hier le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en signe de reconnaissance à l’intérêt qu’accord le Chef de l’Etat à cette instance scientifique. Un vibrant hommage a été en effet rendu à M. Bouteflika par le doyen et président de l’Université Nayef, M. Abdelmadjid Ben Abdullah El Bouneyane, qui, dans son intervention, lors d’un séminaire initié de concert avec le ministre de la Justice traitant du thème de «L’alternance aux peines d’incarcération», a exprimé toute sa gratitude à l’adresse du Chef d’Etat algérien.