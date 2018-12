Inauguration de 5 projets de partenariat en AlgÃ©rie

Cinq projets de partenariat conclus entre l'Algérie et l'Arabie saoudite dans plusieurs domaines ont été inaugurés, hier, en prévision de leur entrée en service début 2019. Lesdits projets ont été inaugurés lors de la 12e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien, coprésidé par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et le ministre saoudien du Commerce et de l'investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi. A cet effet, des partenariats ont été établis entre les opérateurs algériens et saoudiens pour concrétiser 5 projets de partenariat dans plusieurs wilayas du pays. Ces projets concernent la chimie minérale, le traitement des minéraux et l'industrie des produits chlorés, de l'hydroxyde de sodium ou la soude caustique et la soude destinée à la purification de l'eau par la société saoudienne «Adwan Chemicals». Il s'agit également du projet d'industrie pharmaceutique confié à la société saoudienne «Tabuk Pharmaceuticals» avec une capacité de production de 10 millions d'unités. Il a été procédé, en outre, à l'inauguration d'un projet de fabrication du papier hygiénique par la société saoudienne «Paper mill», d'une capacité de production de 30.000 tonnes pour un coût de 20 millions de dollars et un autre dans le secteur agroalimentaire relatif à la production du jus dans la wilaya de Blida par «Aujan Groupe Holding (AGH)».

M. Yousfi a exprimé la volonté de l'Algérie de promouvoir le partenariat et les investissements entre les deux pays pour les hisser au niveau des aspirations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et du Prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane. M. Yousfi s'est dit satisfait de la disposition des deux pays à hisser la coopération dans le domaine de l'industrie et d'autres secteurs. Le secteur de l'Industrie, a-t-il dit, figure en tête des secteurs qui s'attèlent à concrétiser des projets de partenariat entre les deux pays, soit 12 projets d'un montant de 14 milliards de DA et ce dans les domaines des produits chimiques, du bâtiment, de l'industrie alimentaire et de la sidérurgie. Avant l'ouverture des travaux du Forum d'Affaires algéro-saoudien, M. Yousfi avait reçu le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l'industrie et des mines. A cet effet, il a présenté à son homologue saoudien et à la délégation l'accompagnant, les grands projets et réalisations accomplis par l'Algérie dans différents domaines, notamment les matériaux de construction, la sidérurgie, le textile et les mines.

De son côté, le ministre saoudien a mis en avant les potentialités de l'Algérie en matière de diversification de son économie. Les deux parties ont convenu d'examiner les possibilités de coopération et de réalisation de grands projets dans de nombreux domaines notamment l'industrie chimique.



Foire des produits algériens en Arabie saoudite, en 2019



Le ministre du Commerce, Saïd Djellab et son homologue saoudien, Madjed Abdullah Al Qassabi ont convenu d'organiser une Foire des produits algériens au Royaume d'Arabie Saoudite au premier semestre 2019, a indiqué un communiqué du ministère. L'accord a été convenu lors de la réunion des deux ministres en marge de la visite officielle du Prince héritier saoudien.

M. Djellab a évoqué les moyens de développer la coopération et les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, citant les principales recommandations issues de la 12e commission mixte algéro-saoudienne, tenue en février 2017 à Alger. La réunion de la 11e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien, organisée en avril 2018 à Riyadh avait été ponctuée par l'organisation, du côté saoudien, d'une rencontre d'affaires algéro-saoudienne à Djeddah. Le ministre a également évoqué la nouvelle stratégie, adoptée par le secteur du commerce en Algérie, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de diversifier les exportations hors hydrocarbures, soulignant les potentialités actuelles de l'Algérie dans les différents secteurs ainsi que son climat d'affaire propice. Le ministre saoudien s'est félicité, pour sa part, «de la croissance économique accélérée et de la dynamique actuelle du commerce extérieur», affirmant qu'«il suit de près les différentes participations et les expositions organisées par l'Algérie à l'étranger». Il a mis en valeur le produit algérien qui «est bien placé sur les marchés mondiaux», exprimant la disposition de son pays à hisser le volume des échanges commerciaux et des investissements communs entre les deux pays, ajoute le communiqué. Il a en outre affiché l'intérêt de son pays pour les marchés africains, auxquels «il est difficile d'accéder sans des investissements solides en Algérie, laquelle a réussi à s'adjuger un rôle central au sein du marché africain et d'établir des ponts économiques solides avec les pays du continent africain».



Relancer le partenariat



Des représentants de plus de 100 entreprises algériennes et des responsables de 50 entreprises saoudiennes activant dans différents domaines économiques ont examiné, lors des rencontres bilatérales (B2B) en marge des travaux du Conseil d’affaires algéro-saoudien, les opportunités de partenariat et de coopération existantes dans les deux pays. Ces entreprises £uvrent à nouer des relations de coopération et à relancer des partenariats dans différents domaines, dont notamment le développement agricole, l’investissement foncier, les industries chimiques, l'entrepreneuriat, la technologie verte, et les mines. Les entreprises algériennes ont exprimé, lors de ces rencontres, leur souhait de développer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues saoudiennes, principalement dans les énergies renouvelables, les industries agroalimentaires, le marketing et la gestion touristique, la fabrication des produits médicaux, les industries de base et les industries chimiques. Pour leur part, les entreprises saoudiennes ont exprimé leur souhait d’investir notamment dans les domaines des hydrocarbures, des mines, des engrais phosphatés, du carton, des industries agroalimentaires, de l’aviculture, de l’électroménager, des produits plastiques et du textile.

Par ailleurs, le président de la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI), Mohamed Laid Benamor a appelé à libérer le commerce et l’investissement dans les deux pays et à fournir les conditions nécessaires permettant l’aboutissement des projets portés par les hommes d’affaires des deux pays. «Nous avons réussi à donner une forte dynamique à la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, d’autant plus que les deux pays ciblent les marchés régionaux et les pays voisins, ainsi que d’autres pays du monde». De son côté, M. Al Abidi , président des Chambres saoudiennes, a indiqué que le renouvellement des rendez-vous bilatéraux entre les entreprises des deux pays a permis la création et le déploiement d'un grand nombre de mécanismes au service du partenariat économique que les deux parties désirent édifier.

Selon M. Al Abidi, les secteurs du commerce, d'industrie et d'investissement dans les deux pays, aspirent à tenir des rencontres, activer les échanges commerciaux et à relever les défis qui se posent aux différents niveaux. L'intervenant a fait part de son vœux de voir ces rencontres directes entres les sociétés saoudiennes et algériennes aboutir à des accords qui contribuent au développement des relations économiques entre les deux pays et leur donner davantage d'élan. Il a adressé, dans ce cadre, une invitation aux hommes d'affaires algériens pour visiter le Royaume d'Arabie saoudite, pour rechercher des partenaires et examiner l'éventualité d'établir des partenariats avec les différentes entreprises saoudiennes.

Les rencontres bilatérales se poursuivent entre les entreprises des deux pays en vue de déterminer les intérêts, d'autant que les entreprises saoudiennes avaient fait part de leur disposition à assurer toutes les facilitations indispensables à leurs homologues algériennes, afin de mener à bien ces partenariats. Les échanges commerciaux entre les deux pays, au cours des dix premiers mois de l'année 2018 se sont élevés à 571 millions USD, soit en hausse de 77,29%, par rapport à la même période de 2017. Au cours des dix premiers mois de 2018, le volume des exportations algériennes vers l'Arabie saoudite a atteint 3 millions USD, contre un volume de 560 millions USD d'exportations saoudiennes vers l'Algérie.

Communiqué commun

Création d’un haut conseil de coordination

L'Algérie et l'Arabie saoudite ont convenu de créer un haut conseil de coordination algéro-saoudien en vue de renforcer la coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique et culturel, indique un communiqué commun, rendu public au terme de la visite officielle en Algérie du Prince héritier. «Dans le cadre des relations de fraternité privilégiées et des liens historiques solides liant la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite, et conformément aux orientations de son excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et son frère, le Serviteur des deux Lieux Saints de l’islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, il a été convenu de créer un haut conseil de coordination algéro-saoudien coprésidé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia pour la partie algérienne, et son Altesse royale le Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie saoudite, l'Emir Mohammed Ben Salmane, pour la partie saoudienne, en vue de consolider la coopération dans le domaine politique, sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que dans les domaines de l'économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de l'industrie minière, de la culture et de l’enseignement», a précisé la même source. «Les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays frères ont été chargés de mettre en place le mécanisme approprié à cet effet», a conclu le communiqué.