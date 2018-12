Visite du Prince hÃ©ritier dâ€™Arabie Saoudite : ConcrÃ©tiser des projets de partenariat

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est entretenu avec le prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, qui effectue une visite de deux jours en Algérie. L'entretien s'est déroulé à la résidence d'Etat de Zeralda, en présence des ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, de la Justice, garde des sceaux, Tayeb Louh, de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, de l'Energie, Mustapha Guitouni, des Finances, Abderrahmane Raouya, du Commerce, Saïd Djellab, de la Communication, Djamel Kaouane et de la Culture, Azzedine Mihoubi.

Le Président Bouteflika n’a pu recevoir le Prince héritier d’Arabie Saoudite, à cause d’une « grippe aiguë »

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a pu recevoir, comme prévu, le Prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane, en visite de travail en Algérie, à cause d'une «grippe aigue», indique la présidence de la République dans un communiqué. «Alité du fait d'une grippe aigue, Son excellence Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a pu recevoir comme prévu le Prince héritier d'Arabie Saoudite, Son excellence Mohamed Ben Salmane, en visite de travail en Algérie», précise la même source. «Devant cet empêchement, l'illustre invité a formulé ses meilleurs vœux de prompt rétablissement pour le chef de l'Etat», ajoute le communiqué.

L’émir Ben Salmane achève sa visite officielle en Algérie

Le Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, a achevé sa visite officielle de deux jours en Algérie. L'Emir Ben Salmane a été salué à son départ à l'aéroport Houari-Boumediene par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia et des membres du Gouvernement.