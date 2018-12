AlgÃ©rie - ArabieSaoudite : Le Prince hÃ©ritier saoudien Mohammed Ben Salmane entame une visite officielle en AlgÃ©rie

Le Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, l'Emir Mohammed Ben Salmane a entamé dimanche une visite officielle de deux jours en Algérie, à la tête d'une délégation de haut niveau.

L'Emir Mohammed Ben Salmane a été accueilli à l'aéroport Houari Boumediene par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Cette visite s'inscrit, dans le cadre de "la consolidation des relations privilégiées entre les deux pays et peuples frères et permettra de donner

un nouvel élan à la coopération bilatérale et de concrétiser des projets de partenariat et d'investissement, en ouvrant de nouvelles perspectives aux hommes d'affaires, en vue d'augmenter le volume d'échange commercial et d'élargir le partenariat économique entre les deux pays".

Elle permettra également de relancer les différents chantiers bilatéraux issus de la 13ème session de la réunion de la commission mixte

algéro-saoudienne, tenue à Ryadh en avril dernier et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération.

La visite du Prince héritier saoudien sera aussi l'opportunité d'examiner et d'échanger les points de vue sur les questions politiques et économiques arabes et internationales d'intérêt commun, et à leur tête la question palestinienne et les situations dans certains pays frères, outre les évolutions du marché pétrolier.

