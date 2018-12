M. Bensalah rÃ©itÃ¨re au prÃ©sident Ghali le soutien constant de lâ€™AlgÃ©rie au peuple sahraoui

M. Bensalah a réitéré, à Mexico, le soutien "constant" de l'Algérie au peuple sahraoui pour le recouvrement de ses droits légitimes, a indiqué un communiqué. Lors d'un entretien, en marge de la cérémonie, les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la question sahraouie. A cette occasion, M. Bensalah a réitéré au président Ghali "le soutien constant de l'Algérie au peuple sahraoui pour le recouvrement de ses droits conformément à la légalité internationale et aux résolutions des Nations unies", a précisé la même source. De son côté, M. Ghali a salué la position de l'Algérie, gouvernement et peuple, en faveur de la cause sahraouie", a conclu le communiqué.