Le prÃ©sident de lâ€™Association El-IRADA, au Forum : Â« Nous plaidons pour des mesures exceptionnelles pour les non-voyants Â»

Le président de l’Association nationale de soutien et de promotion des non-voyants El-Irada (volonté) a plaidé, hier, pour des mesures exceptionnelles en faveur des non-voyants. M. Abdelkrim Akkouche, dans sa sortie médiatique, à la veille de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, a appelé les pouvoirs publics à hisser l’allocation de solidarité au même niveau que le SNMG ou du moins à 10.000 DA, car il y va de la dignité du bénéficiaire.

L’Association nationale de soutien et de promotion des non-voyants El-Irada qui compte quelques 8.000 adhérents revendique la révision de la a loi du 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées car, explique son président, n'est plus compatible aux exigences des personnes aux besoins spécifiques et parce qu’un grand nombre de points contenus dans le texte n’ont pas été appliqués ainsi qu’ils n’ont pas été associé dans son élaboration. M. Abdelkrim Akkouche, qui dit que l’Algérie, compte 230.000 non- voyants, un chiffre a la baisse, par rapport aux autres années, estime que cette frange de la société souffre de marginalisation en raison justement de la non application de la loi censée la protéger. Le président de l’Associationx El Irada et son vice président Bouassam Abdelkader ont enuméré les problèmes dans lesquels se débattent les non-voyants au quotidien. Manque de travail, manque de ressources, hormis une pension médiocre (3.000 DA), la non application de la loi qui oblige les entreprises publiques et privées à recruter 1% du personnel parmi les personnes aux besoins spécifiques parmi les employés. Une loi qui reste toutefois non-appliquée.

Le président de l’Association souligne qu’une personne qui travaille n’a pas besoin d’allocation de solidarité, c’est pourquoi la principale revendication concerne un emploi pour les non-voyants diplômés qui n’ont aucune chance dans les concours de recrutement, ne serait dans le domaine de l’enseignement dans les écoles des non voyants. Justement question écoles spécialisées, elles sont nombreuses, mais le problème réside dans la non disponibilité des livres en braille, notamment pour le cycle secondaire, et l’université.

L’Association plaide, par ailleurs, pour la gratuité des soins et pour un remboursement des médicaments à 100%. M. Akkouche qui regrette que les dispositifs des lois concues pour protéger les non-voyants, déplore que le rabais de 40 % sur les loyers accordé à cette catégorie reste inappliqué depuis 2002. En somme l’Association El Irada appelle les pouvoirs publics, en cette veille de célébration de la ournée internationale des Personnes aux besoins spécifiques à prendre des mesures exceptionnelles en leur faveur.

Pour rappel, depuis 1992, à l'initiative de l'Onu, la journée internationale des Personnes aux besoins spécifiques est célébrée chaque année le 3 décembre. En 2018, les écoles et établissements scolaires sont invités à l’occasion de cette journée à mieux faire connaître les personnes en situation de handicap et les avantages que présente leur inclusion dans notre société. Le thème de cette année 2018 est «Accompagner vers l’autonomie et assurer la participation et l'égalité».

Nora Chergui