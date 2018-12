JournÃ©e mondiale de lutte contre le SIDA : M. Kaouane salue la contribution des mÃ©dias

«L’Algérie a réalisé des progrès considérables en matière de prise en charge des personnes atteinte du VIH», a indiqué, samedi, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, soulignant que cette prise en charge figure parmi les droits constitutionnels garantissant aux citoyens des soins de santé gratuits au niveau des établissements hospitaliers.

M. Kaouane qui s’exprimait à l’occasion de la journée mondiale de Lutte contre le Sida, organisée à la salle Atlas de Bab El Oued, a rappelé que «plusieurs plans spéciaux ont été élaborés depuis 2002 pour lutter contre le sida, dont le Plan stratégique 2016/2020, qui vise à réduire les taux de contamination et de mortalité et à prévenir l’apparition de nouveaux cas». Le secteur de la Communication contribue, selon le ministre, d’un point de vue professionnel et humanitaire, à optimiser l’efficacité et l’efficience de ce plan, à travers l’axe de l’information stratégique, qui, faut le dire a réussi à briser moult tabous sur cette maladie et les personnes atteintes par ce virus. «La radio en tant que moyen le plus populaire et influent, a été mobilisée, pour transmettre la bonne information sur le sida et sensibiliser l’opinion publique sur cette maladie, qui continue encore, à susciter encore beaucoup d’ambiguïté et d’incompréhension», a-t-il rappelé.

Le ministre de la Communication dira à ce propos que «la radio algérienne contribue activement et régulièrement aux campagnes de sensibilisation et d’information visant à limiter la propagation de la maladie à travers diverses activités et programmes organisés dans toutes les wilayas du pays».

L'initiative, El yed fel yed (main dans la main), lancée il y a neuf ans par feu Yazid Ait Hammadouche, est, selon le ministre, «la plus importante de ces activités». Une initiative qui, «a mobilisé des médias, des artistes, des représentants de la société civile ainsi que des organismes nationaux et internationaux ont œuvré de concert pour lutter contre la maladie et intégrer les personnes atteintes à la société». Le ministre a estimé en outre que le succès de l'initiative El yed fel yed et sa pérennité témoignent de la capacité des médias professionnels à s'adresser au destinataire et à le persuader, notamment la frange des jeunes, la plus exposée aux risques de cette maladie. Il faut dire que cette démarche citoyenne se caractérise par un discours franc, et une vision claire et l'efficacité de ses acteurs entre journalistes, techniciens et animateurs, qui contribuent avec un professionnalisme, à capter l’intérêt du public et à consolider les passerelle de communication entre les citoyens et leur interaction avec les questions intéressant la société.

Cette initiative, qui se veut également une aventure humanitaire extraordinaire», telle que qualifiée par le Yazid Ait Hamadouche, s'est étendue à toutes les chaînes de la Radio nationale et ses stations locales à travers la réalisation et la diffusion de programmes, reportages et interviews de sensibilisation sur le Sida et les moyens de lutter contre sa propagation.

La radio algérienne a réussi, grâce à El yed fel yed, à promouvoir l’information citoyenne, en sensibilisant tout un chacun à s’impliquer dans les questions qui préoccupent les citoyens.

Grâce à la radio et à ses partenaires, notamment l’ONUSIDA, dont la coopération en la matière depuis 1999 n’est plus à démontrer, le Sida n’est plus un sujet tabou, mais un sujet de société qui suscite le débat. Le ministre soulignera à ce propos la couverture médiatique assurée par la radio algérienne, dans la wilaya de Tamanrasset lors de l’opération de remise aux femmes porteuses de ce virus, des décisions leur permettant de bénéficier du dispositif de microcrédit dans le cadre de leur insertion sociale et économique. Le représentant de l’ONUSIDA en Algérie, Adel Zeddam, avait souligné faut-il le rappeler que l'Algérie compte parmi les pays ayant réussi à endiguer la propagation du virus HIV Sida et s'inscrit désormais dans la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD).

Intervenant lors d'une conférence de presse animée autour de El yed fel yed, le représentant de l'agence onusienne s'est félicité dimanche du fait que l'Algérie ait réussi à maîtriser la propagation de cette redoutable pathologie et à réaliser ainsi l'un des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Ce faisant, l'Algérie s'est inscrite dans l'ère de la réalisation des ODD, lesquels prévoient, entre autres défis, de mettre définitivement fin à cette épidémie à l'horizon 2030.

Salima Ettouahria