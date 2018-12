Carte dâ€™identitÃ© biomÃ©trique : Suivre les dossiers administratifs

Grâce à l'utilisation de la carte d'identité biométrique, il sera possible, dès janvier prochain, pour tout citoyen algérien, de suivre à distance la progression enregistrée dans le traitement des dossiers déposés auprès des administrations publiques.

C’est ce que vient de révéler à la presse, le directeur chargé de la modernisation, de la documentation et des archives au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. M. Abderezak Henni, qui rappelle ici l’expérience enregistrée dans ce cadre, avec l’opération-pilote qui s’est déroulée dans la commune d’Alger-Centre, a annoncé, en marge de la rencontre gouvernement-walis, la généralisation de cette mesure à travers les 1.541 communes du pays, et ce à partir du mois de janvier prochain.

Il cite parmi les dossiers concernés, ceux relatifs au logement et au permis de construction. «Notre objectif est d’arriver à des e-communes modernes au service du citoyen», a-t-il mis en avant, soulignant que cette question est l’une des «priorités du gouvernement».

Il faut dire que la délivrance des cartes nationales biométriques se fait toujours progressivement, et que leur généralisation est sur la bonne voie. Actuellement, et jusqu’à épuisement des opérations de renouvellement, l’ancien modèle de la carte continue encore de circuler, sachant que la date de validité de la carte nationale d’identité est de dix ans. Véritable clé de l’administration électronique, la carte biométrique est un document précieux, eu égard à la multitude de services qu’il est en mesure d’offrir. La carte biométrique est constituée de deux puces : la première comporte des informations administratives et des informations sur son titulaire, et la seconde est dotée d’une application d’authentification du titulaire.

Rappelons que le ministère de l’Intérieur avait appelé l’ensemble des citoyennes et citoyens détenteurs d’une carte nationale d’identité (classique) arrivant à expiration avant la fin de l’année 2018 à se rapprocher des services compétents auprès des daïras et communes, pour effectuer une demande de Carte nationale d’identité biométrique électronique (CNIBE). L’importance de la CNIBE est éminemment grande, eu égard, notamment, à son importance majeure dans les futures opérations électroniques, à travers les différentes prestations devant être prochainement exploitables. Selon les statistiques fournies, «le cap des 10 millions de cartes biométriques a été dépassé» dans notre pays. Une fois, l’opération de délivrance de ce précieux document arrivée à terme, «on aura numérisé pas moins de trente millions de cartes d’identité classiques».

Aujourd’hui, si le processus de généralisation de la carte biométrique n’est pas encore arrivé à la grande vitesse voulue, cela est dû, essentiellement, au peu d’empressement des citoyens et des citoyennes quant à la récupération de leur nouvelle carte auprès des APC, et ce malgré les efforts du ministère par l'envoi de «SMS» aux concernés. Il est bon de savoir aussi, dans ce même contexte, que les citoyens disposant d’un passeport biométrique électronique peuvent demander leur Carte nationale d’identité biométrique électronique directement sur le site web du ministère, sans se déplacer. Les citoyens dont la carte d’identité normale (non biométrique) est arrivée à expiration peuvent aussi, bien entendu, avoir leur carte d’identité biométrique.

Soraya Guemmouri

