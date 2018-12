Documents biomÃ©triques : GÃ©nÃ©ralisation du guichet unique Ã  travers toutes les communes Ã  la fin de 2018

Le guichet unique des documents biométriques sera «graduellement» généralisé à l’ensemble des communes du pays, vers la fin de 2018, au titre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, visant la modernisation de l’administration algérienne, a-t-on appris, hier, auprès d’un responsable au niveau du ministère.

«Nous nous attelons à la généralisation graduelle du guichet électronique, actuellement en exploitation au niveau des communes d’Alger et du siège de la commune de Laghouat, à toutes les communes de la wilaya, puis de tous le pays», a indiqué M. Bouderbala Amar, adjoint du directeur des documents sécurisés auprès du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, à l’ouverture d’une rencontre régionale de formation théorique et appliquée sur le guichet électronique, organisée à Boumerdès, avec la participation de cadres et techniciens de sept wilayas.

Il a également signalé l’exploitation programmée de nouvelles applications électroniques relatives, entre autres, à la carte d’identité biométrique et au livret de famille biométrique. Le système de ce guichet consiste en la réception des demandes de différents documents biométriques auprès des communes, puis leur enregistrement instantané sur une base de données centrale, en utilisant la liaison directe avec les différentes bases de données centrales, telles que celle des documents biométriques, du registre national de l’état civil et prochainement celle des données des permis de conduire.

Ce nouveau système est basé sur le croisement et la comparaison automatique des données de la base de données des documents biométriques avec le registre national d’état civil, permettant une vérification instantanée des informations du demandeur de documents.