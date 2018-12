RÃ¨glement intÃ©rieur de lâ€™APN : Obtenir le consensus des partis

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, a affirmé, hier à Alger, que le règlement intérieur de l'APN «doit obtenir l'approbation et le consensus de toutes les formations politiques représentées au sein de l'Assemblée». Intervenant à une réunion de la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'APN, présidée par Amar Djilani, dans le cadre de l'examen des dispositions du projet de règlement intérieur, M. Bouchareb a déclaré que ce dernier «doit obtenir l'approbation et le consensus de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée».

«Les partis de la majorité parlementaire et ceux de l'opposition sont appelés à œuvrer ensemble, selon une méthodologie correcte renfermant une vision consensuelle sur le règlement intérieur», a-t-il expliqué, ajoutant que «la séance plénière tranchera tous les amendements proposés à ce sujet».