FLN : RÃ©unification des rangs, un impÃ©ratif

Jeune cadre et militant actif du Front de libération nationale (FLN), M. Mouad Bouchareb, qui a été par ailleurs plébiscité dans les semaines passées à la présidence de l’Assemblée populaire nationale (APN), semble tout aussi doué dans son rôle de réunificateur des rangs du doyen des partis. En effet, à peine désigné en tant que coordonnateur de l’instance dirigeante du FLN, il ne mettra pas beaucoup de temps à élaborer une nouvelle feuille de route, dont les principaux axes semblent parfaitement adaptés à la réalité du FLN, à commencer par l’objectif de consacrer une véritable homogénéité au sein du parti.

Partisan du dialogue, M. Bouchareb se lance dans un processus de concertations avec les ténors du FLN, ceux- là même qui — disons-le franchement — se sont éclipsé des feux de la rampe des mois durant. À la faveur de son initiative ambitieuse, mais ô combien utile pour une formation politique qui entend jouer les premiers rôles, notamment lors du prochain scrutin de la présidentielle, des figures de proue du FLN sont comme «ressuscitées», avec une volonté renouvelée de servir le parti. Pour les nommer, on peut citer, entre autres, Abdelkrim Abada, Abdelaziz Belkhadem, Amar Saâdani, Salah Goudjil et Saliha Djeffal. Bref, «tous les militants du parti sont les bienvenus, sans exclusion ni marginalisation», a assuré M. Bouchareb, dans une déclaration à la presse, à l’issue de sa rencontre, samedi, avec M. Abada, ancien dirigeant du parti. Une déclaration qui en dit long sur sa réelle volonté d’aller vers une réelle réunification des rangs, dans le cadre d’une démarche inclusive ayant pour objectif de dissiper tous les quiproquos ou autres facteurs de division qui laminaient, jusque-là, la maison FLN. En la matière, la rencontre avec M. Abada est la seconde du genre, après celle qui a eu lieu la semaine dernière avec M. Salah Goudjil, sénateur, moudjahid si bien respecté par les jeunes générations de militant du FLN. Aussi, dans le cadre de cette démarche visant à consacrer «un nouveau départ sur des bases saines», pour paraphraser M. Bouchareb, qui annonce lui-même que dans l’agenda des prochaines rencontres, figurent M. Abdelaziz Belkhadem, ancien SG du parti, ainsi que M. Abderrahmane Belayat, que beaucoup d’analystes assimilent à un véritable baroudeur.

Le coordonnateur du l’instance dirigeante du FLN a hissé, quant à lui, la règle du respect au rang de credo, garantissant le succès de ce processus de contacts avec les anciens responsables du parti. Il a en effet insisté, dans sa déclaration, sur «le rétablissement de la cohésion au sein du FLN, à travers un nouveau départ basé sur les fondements du respect». Il précise que l'objectif n’était autre que «l'édification du parti sur des bases saines suivant le critère du militantisme». Répondant à une question sur la prochaine élection présidentielle de 2019, le coordonnateur de l'instance dirigeante du FLN a souligné que la question relative à la candidature du Président M. Abdelaziz Bouteflika lui revenait en premier degré. «Nous avons évoqué le programme que nous soutenons, et nous sommes optimistes quant à notre capacité à l'exécuter», a-t-il soutenu, ajoutant que M. Bouteflika se trouve au- dessus de toutes considérations partisanes et politiques, et il exerce pleinement ses pouvoirs.

