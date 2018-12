Bac : candidats libres : VÃ©rification du niveau scolaire rÃ©el

L’Office National des Examens et des Concours (ONEC) va procéder à la vérification du niveau scolaire réel des candidats libres inscrits pour la session 2019 du baccalauréat, prévue, pour rappel, du 16 au 20 juin prochains.

En effet, le niveau requis pour pouvoir être inscrit comme candidat libre doit être la troisième année secondaire. Ainsi, les vérifications s’étaleront, d’après la même source, de la mi-janvier jusqu’au mois de mars prochain. Il faut souligner à ce propos que ces vérifications sont la résultante du fait que lors des précédentes sessions d’inscriptions, beaucoup d’élèves n’avaient pas le niveau scolaire pré-requis. L’Office national a rappelé, préalablement, que le dossier administratif exigé pour s’inscrire en bonne et due forme à la prochaine session du bac doit être composé d’une fiche d’inscription électronique qui doit être retirée sur le site de l’Office, une fois l’inscription confirmée. Pour les candidats libres, un certificat médical est, en revanche, demandé pour pouvoir attester de la bonne capacité physique des candidats à passer les épreuves d’éducation sportive. A cela doit s’ajouter une copie originale du certificat de scolarité ou un certificat d’inscription au baccalauréat délivré par l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD). Les candidats doivent, par ailleurs, retirer un imprimé sur le site du même Office pour pouvoir s’acquitter des frais d’inscription et ce, par mandat postal. Une résidence ainsi qu’une enveloppe timbrée où figure l’adresse des candidats libres ou scolarisés à distance sont notamment exigés. Dans ce même sillage, il convient d’indiquer que les frais d’inscriptions s’élèvent à 1.500 DA pour les candidats scolarisés, à 3.000 DA pour les candidats libres n’ayant pas obtenu le baccalauréat précédemment et à 5.000 DA pour les candidats ayant déjà obtenu le précieux sésame mais désirant le repasser. Chaque candidat est tenu, par ailleurs, d’être en possession de son code secret personnel lors des opérations d’inscriptions afin que ces derniers puissent s’assurer de l’exactitude des informations les concernant et retirer leurs convocations aux dites épreuves sur le site de l’Office du 15 janvier au 15 février prochains. En outre, il est à porter à la connaissance des futurs candidats qu’ils doivent signaler toute information erronée afin qu’elle puisse être rectifiée avant l’émission des convocations.

Rappelons que la ministre de l’Education nationale avait indiqué par le passé que son département avait engagé une réflexion pour limiter le nombre de candidats libres à l’examen du baccalauréat et déploré le fait qu’un grand nombre d’entre eux sont de faux candidats. En 2018, le nombre des candidats libres aux épreuves du baccalauréat a atteint les 40% sur un total de 709.448 candidats. Mme Nouria Benghabrit avait fait savoir que le taux d’absentéisme chez les candidats libres était important, dépassant 35%. «Beaucoup de candidats ont repassé le Bac pour la 10e ou 15e fois, alors que d’autres sont des fonctionnaires qui passent le Bac rien que pour bénéficier de 5 jours de congé, ce qui explique le taux d’absentéisme», avait regretté la première responsable du secteur de l’éducation. La mesure relative à la limitation du nombre de tentatives à passer le Bac pour les candidats libres ne sera, par contre, pas appliquée cette année.

