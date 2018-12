Annaba : Rencontre rÃ©gionale du FCE

L’hôtel Sheraton a abrité hier les travaux d’une rencontre régionale du Forum des Chefs d’Entreprise de l’est du pays. Devant plus de 200 participants, le président du FCE, Ali Haddad, a évoqué l’évolution du FCE depuis sa création, passant de 200 adhérents à 5.000 à l’échelle nationale avec des délégations à l’étranger. Il a annoncé à cette occasion l’organisation d’une assemblée générale élective le 15 du mois de décembre à Alger. Placée sur le thème de la dynamique économique et les perspectives de développement régional, cette rencontre a été consacrée au recensement des contraintes auxquelles se heurtent les opérateurs économiques et permis d’échanger des informations sur la situation économique régionale et sur les opportunités à mettre en place pour impulser un nouvel élan au développement. En marge de la rencontre, M. Haddad a fait savoir ‘‘qu’on est en train de négocier avec un partenaire étranger pour racheter ses parts dans une entreprise algérienne’’, précisant : ‘‘Nous n’allons pas uniquement acheter des actions, mais nous allons développer dans les trois années à venir Fertial qui va créer 2.000 emplois directs’’.

Il a également révélé qu’un partenaire international compte mettre en place un méga-complexe pétrochimique. A propos du complexe sidérurgique en cours de réalisation à Berrahal, celui-ci va produire 2.500 tonnes par an. Avec Sider El Hadjar, on passera à 4 millions de tonnes d’acier par an à l’horizon 2022, a estimé Ali Haddad.

Au cours de cette rencontre le Président Abdelaziz Bouteflika a été honoré par le bureau FCE de Annaba pour les acquis et la stabilité réalisés.

B. Guetmi