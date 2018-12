Industrie automobile : Kia Al DjazaÃ¯r annonce la production dâ€™un nouveau modÃ¨le

«Kia Al Djazair» annonce la production d’un nouveau modèle dans son usine de montage «Gloviz» de Batna. Il s’agit du «SUV Kia Sorento» de 3e génération dont l’ouverture des commandes est prévue au Salon de l’automobile d’Oran (Autowest).

Le constructeur affiche clairement ses ambitions avec ce grand SUV. Son objectif est de conquérir le segment haut de gamme. À première vue, le Sorento 3 en impose. Son gros gabarit, son allure musclée, sa légendaire calandre « nez de tigre » (Tiger Nose) et ses courbes épurées séduisent, c'est un fait. À l'intérieur, l'habitacle bénéficie d'un traitement luxueux, avec l'apparition de matériaux nobles et plus agréables au toucher. L’habitabilité est très généreuse. De plus, les contours fluides de la planche de bord donnent une impression chaleureuse à ses occupants, qui se sentiront comme dans un cocon. Le Kia Sorento 3 prétend proposer une expérience de conduite inédite. Selon le directeur général de Kia Al Djazair, Toufik Arab, le nouveau modèle, déjà sorti de l’usine, sera doté de la motorisation diesel de 2.2 TCI développant 193 chevaux, accouplée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports à deux roues motrices et automatique à 8 rapports à quatre roues motrices. Le bloc moteur sera proposé en normes de dépollution Euro II et Euro III. Le client algérien aura la possibilité de choisir entre trois finitions et plusieurs équipements embarqués. Le nouveau KIA Sorento arrive doté pour les versions Sensation et GT Line d’options telles que la camera panoramique et différents modes de conduite (Eco, Confort, Sport et Smart), permettant à la motorisation de s’adapter aux envies du conducteur.

Dès son lancement, le SUV Sorento sera proposé avec les finitions Cityline, Sensation et GT Line mais aussi en 5 places pour les familles nombreuses. Pour la livraison du véhicule, le patron de la marque sud-coréenne en Algérie a indiqué, en marge de l’inauguration de sa nouvelle Succursale de Blida de 3S dont l’atelier du service après-vente sera opérationnel en janvier prochain, que le délai est de 4 mois et demi. La finition Gt Line fait le plein de technologie : feux intelligents, système Audio Harman Kardon à 06 HP, hayon main libre, sièges chauffants, système toit ouvrant panoramique, palette de changement de vitesse au volant, détection d'angles morts ou encore une caméra 360° viennent compléter un tableau déjà bien rempli.

Par ailleurs, Kia Al Djazair prévoit la commercialisation de 1.000 unités durant l’année 2019 et procédera au lancement de plusieurs modèles l’année prochaine. Tous les modèles de Kia sont éligibles pour le crédit à la consommation puisque l’entreprise filiale de Global Group a paraphé des conventions avec 8 banques publiques et privées pour accorder des crédits aux personnes désireuses d’acquérir un véhicule.

De son côté, Farid Benattou, directeur marketing a révélé que Kia Al Djazair proposera à partir de janvier prochain toutes sa gamme avec des réservoirs GPL et affirme que son entreprise compte arriver dès l’année prochaine à 30 points de vente en 3 S.

Mohamed Mendaci