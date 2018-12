Dossier AADL-1 : dÃ©finitivement clos dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e

Bonne nouvelle que celle annoncée, hier, par le directeur général de l'Agence d'amélioration et de développement du logement (AADL) aux souscripteurs du programme de logements location-vente, au titre des programmes 2001 et 2002. Saïd Rouba a assuré en effet la remise des clés avant la fin de cette année, conformément aux engagements de l'Agence vis-à-vis des souscripteurs à ce programme.

A ce propos, la commission d’inspection de l’Agence a entamé depuis mardi dernier des visites inopinées dans plusieurs sites d’Alger, de Blida et de Bejaia, notamment à la ville nouvelle de Sidi Abdellah et de celle de Bouinan. «L'Agence supervise l'achèvement de tous les logements du programme AADL1, dans différents sites abritant 80.000 unités dans le cadre du programme, ce qui va permettre à terme de clore définitivement ce dossier et ce, après l'achèvement des travaux des VRD et des différents réseaux tels l’AEP, l’électricité», a indiqué M. Rouba dans une déclaration à la presse nationale, rappelant à cette occasion que plusieurs wilayas en ont fini avec ce dossier, à l’instar d’Oran, Tipasa et Batna.

Selon le DG de l’AADL, la commission qui s’est déplacée sur les différents sites a constaté des lacunes et des insuffisances et donné des instructions pour les rectifier en vue de les distribuer dans les plus brefs délais. «Cette opération s’inscrit dans la continuité du planning arrêté aux fins de clore le dossier AADL 1 et d'entamer directement la distribution de logements au profit des souscripteurs du programme d’AADL 2», a-t-il expliqué.

Il est bon de rappeler que le programme AADL 1 compte près de 84.000 souscripteurs inscrits aux programmes 2001 et 2002, dont plus de 60.000 à Alger. Le secteur de l'habitat a maintenu en 2016 une cadence soutenue dans le lancement et la livraison des projets de logements AADL, en dépit des difficultés financières engendrées par la chute drastique des cours du pétrole. L’État a tenu de remettre les logements aux souscripteurs des programme AADL 1 et 2.

Par ailleurs, on compte quelque 70.000 logements relevant du programme AADL 1 qui sont en cours de réalisation, et dont les souscripteurs ont, pour la plupart, reçu l’ordre de versement de la 3e tranche. Les bénéficiaires de ces logements vont recevoir par la suite les décisions de pré-affectation qui leur permettront de connaître l’adresse exacte avant de passer à la 4e tranche et la remise des clés.

Pour rappel, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a lancé une opération d’envergure avec la distribution de 60.000 logements toutes formules confondues, et ce à travers les 48 wilayas. Sur ce chiffre, 20.000 unités relèvent de la formule du logement rural et ont été distribuées au profit des habitants du Sud et de l’intérieur du pays.

Il y eu également plus de 40.000 logements qui sont répartis entre les logements AADL 1 «2001-2002», les logements locatifs publics, couramment appelés «sociaux», ainsi que les logements promotionnels publics (LPP) et les logements sociaux participatifs (LSP).

Sarah A. Benali Cherif