Ã€ lâ€™occasion de lâ€™anniversaire de la fÃªte nationale de leur pays Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue laotien et le Chef de lâ€™Etat Ã©mirati

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République démocratique populaire du Laos, Borachit Boungnang, à l’occasion de l'anniversaire de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disposition à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. "Il m’est agréable, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bien-être, tout en souhaitant davantage de progrès et de prospérité à votre peuple ami", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je saisis également cette heureuse occasion pour vous réaffirmer mon entière disposition à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays, au service de nos deux peuples amis", a-t-il poursuivi.



Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, à l’occasion de la célébration du 47e anniversaire de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réaffirmé sa volonté d’œuvrer en permanence au renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. "Il m'est agréable, au moment où l'Etat des Emirats Arabes Unis frère célèbre le 47e anniversaire de sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations, priant Dieu Tout-Puissant, de vous accorder santé et bien-être et au peuple émirati frère davantage de progrès et de prospérité, sous votre direction éclairée", écrit le Président de la République dans son message. "Nous saisissons cette heureuse occasion pour souligner les grandes réalisations de l'Etat émirati frère et ses importants acquis enregistrés dans tous les domaines, depuis la proclamation de l'Union, grâce à la clairvoyance de ses dirigeants et aux efforts de ses loyaux enfants", a-t-il poursuivi. "Je tiens, en cette occasion, à saluer la qualité des relations de fraternité et de coopération bilatérale et à vous assurer de notre volonté d'œuvrer en permanence avec vous, à les renforcer et à les développer, au mieux des aspirations de nos deux peuples frères", a conclu le Président Bouteflika.