SÃ»retÃ© nationale : M. Mustapha El-Habiri visite des structures sanitaires

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri, a effectué, hier, une visite inopinée de structures sanitaires relevant de la Sûreté nationale, où il a inspecté les différents services et encouragé le personnel médical et administratif pour les efforts consentis, l’exhortant à redoubler d’efforts pour une meilleure prise en charge des personnels et de leurs ayants droit.