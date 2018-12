Conjoncture : Quelle stratÃ©gie adopter ?

Les cours du brut ont connu en novembre leur pire dégringolade en dix ans. A une semaine d'une réunion de l'Opep, qui tentera d'enrayer la surabondance de brut dans le monde, le prix du baril de pétrole WTI est tombé à la fin de la semaine passée sous la barre des 50 dollars pour la première fois depuis octobre 2017, pénalisé par la crainte d'un surplus d'offre. Les derniers chiffres «sur les stocks américains de pétrole brut ont ajouté une pression supplémentaire sur les marchés, affectant clairement les prix», ont jugé les analystes d'ActivTrades, alors que les Etats-Unis pompent à des niveaux records. Ainsi, non seulement cette hausse des stocks de pétrole américain pèse sur les cours du pétrole mais alimente aussi les inquiétudes sur une potentielle surabondance d'or noir dans le monde. Le baril de Brent de la mer du Nord pour la même échéance valait 57,92 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 84 cents. Depuis leurs sommets en quatre ans atteints il y a presque deux mois, les prix du pétrole ont perdu environ 35%, pénalisés aussi par des doutes sur la capacité de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires à s'accorder sur une réduction de leur production, lors de leur sommet qui se tiendra les 6 et 7 décembre à Vienne. La Russie et l'Arabie Saoudite étaient prêtes à «prolonger» leur accord sur une baisse de la production de pétrole. «Nous nous sommes mis d'accord pour prolonger» cette entente, a dit le président russe en clôture du sommet du G20, au cours duquel il s'est entretenu avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, ajoutant : «Nous allons surveiller ensemble la situation sur le marché.» De telles déclarations n’augurent rien de bon, bien que le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, avait déclaré : «Je suis sûr qu'avec nos collègues de l'Opep et des pays non membres de l'Opep, nous trouverons une solution coordonnée et consolidée, qui bénéficiera au marché du pétrole.» Pour le royaume, il est important de conserver le soutien de la Maison-Blanche, qui a, à plusieurs reprises, clairement affiché sa préférence pour un pétrole moins cher. C’est dans ce contexte que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, qui représentent plus de la moitié de la production mondiale, se réunissent la semaine prochaine pour décider de la stratégie à adopter face à la surabondance de pétrole. L'Opep et d'autres producteurs non membres, dont la Russie, étaient liés depuis décembre 2016 par un accord de réduction de la production de l'or noir. Pour rappel, la dégringolade des cours du brut en 2014 a plongé les pays producteurs dans une spirale infernale. Récession, inflation, endettement et chômage de masse. Certains gouvernements de ces pays ont promis de sortir de la crise en diversifiant l'économie. Ils en ont même fait un «impératif national». Et ils ont décidé de réduire les importations et les dépenses en devises et créer des emplois, en favorisant les investissements. Mais, avec des prix de pétrole en baisse, la route du succès reste semée d'embûches.

Farid Bouyahia