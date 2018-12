Dispositifs LPP et Ansej : JournÃ©e dâ€™information Ã  New York

Le consulat général d’Algérie à New York a accueilli samedi soir une journée d’information sur les programmes LPP et Ansej, animée par les ministres de l’Habitat et du Travail, Abdelwahid Temmar et Mourad Zemali, en visite de travail aux Etats-Unis. La rencontre, quatrième du genre tenue pour expliquer ces dispositifs à la diaspora algérienne, a drainé un grand nombre de la communauté nationale, venu assister aux présentations des deux ministres. Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au profit de la communauté algérienne à l’étranger, s’est tenue en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid Bouguerra, de la consule générale à New York, Mme Sabria Boukadoum, et du DG de l’ENPI, Mesbah Rabehi. Intervenant à l’ouverture de cette réunion, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a souligné que la souscription à la formule LPP est toujours ouverte pour les membres de la communauté souhaitant acquérir un logement en Algérie. Il s’agit d’une souscription à distance pour faciliter les démarches administratives aux demandeurs de logement LPP, a-t-il expliqué. Le ministre a fait un exposé détaillé sur le programme LPP en s’attardant sur les types de logement offerts sous cette formule, les prix et modalités de paiement, y compris par financement bancaire ainsi que le dispositif de communication mis en place pour la réussite de cette opération qui a connu un engouement auprès des Algériens établis à l’étranger. Depuis le lancement de ce programme à ce jour, 20.000 Algériens à l’étranger ont souscrit à la formule LPP, dont 7.000 ont déjà choisi les sites de leurs futurs logements. La première phase de ce programme lancé en faveur de la diaspora algérienne a porté sur 2.247 logements dans 24 wilayas, dont la réalisation, confiée à l’Entreprise nationale de promotion immobilière, a connu un avancement important. La formule destinée à la communauté nationale à l’étranger a été ensuite élargie aux 48 wilayas sur décision du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a souligné le ministre. De son côté, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s’est attelé à exposer les différentes formules portant sur les opportunités d’investissements et les mécanismes offerts aux jeunes cadres souhaitant investir en Algérie. Les présentations des deux ministres ont été suivies de court-métrages projetés à cet effet à l’attention du public présent à cette journée d’information. Afin d’interagir avec un plus grand nombre de la communauté nationale, le consulat général a organisé des visioconférences avec les résidents des Etats éloignés par le canal de deux associations, Algerian-American association of North California (AAA-NC) et Algerian-American community of Michigan (A.A.C.M). Par ailleurs, une cérémonie a été organisée pour la remise de l’acte d’acquisition d’un logement LPP au premier bénéficiaire parmi les 300 souscripteurs résidant aux Etats-Unis. Au terme de cette rencontre, un prix d’excellence de l’administration au service du citoyen a été décerné aux deux membres du gouvernement par les représentants de la communauté algérienne établie aux Etats-Unis en guise de reconnaissance de leur efforts consentis en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères pour la mise en œuvre de la politique socioéconomique du pays.