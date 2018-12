Caisse nationale des retraites : Un dÃ©ficit de 600 milliards de DA en 2019

La Caisse nationale des retraites (CNR) peine à sortir la tête de l’eau. Les difficultés financières s’amplifient. Jusqu’à l’étouffement ? Son directeur général prévoit un déficit de 600 milliards de DA pour 2019. Hallucinant ! Intervenant hier dans une émission télévisée, Slimane Melouka indique que ce déficit est passé de 150 à 580 milliards de DA entre 2014 et 2018.

Des solutions en vue ? Le même responsable s’appuie sur la prévision, dans le projet de loi de finances 2019, d’une dotation qui sera accordée à la demande de la Caisse. En présentant le budget de son secteur devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a indiqué que le PLF 2019 autorise le Fonds national d’investissement à octroyer des crédits au profit de la CNR pour soutenir ses capacités de couverture des pensions de retraite et lui permettre de préserver ses équilibres financiers, à des taux d’intérêt pris en charge par le Trésor public à long terme, allant jusqu’à 40 ans. Sans cette assistance des pouvoirs publics et une solidarité des autres caisses, la CNR aura du mal à poursuivre son chemin. Rien que pour l’année 2018, l’Etat a injecté dans la Caisse de retraite 500 milliards de DA, outre l’apport annuel régulier qui tourne autour de 15% des dépenses. A ce sujet, il y a lieu de relever également que le corollaire de ce déficit ne se fait pas attendre. Les augmentations annuelles des retraites risquent d’être réduites comme une peau de chagrin. Oscillant entre 12 et 15% en 2010-2011, elles se sont écroulées à «2,5% ces dernières années». Soulignons que le DG de la CNR avait récemment passé au peigne fin la dégradation continue de la situation financière de la Caisse : «En 2010, la dépense en matière de retraite tournait autour de 350 milliards DA pour une recette de l’ordre de 370 milliards DA. Nous sommes passés en 2012, grâce aux augmentations salariales de l’époque, à une recette de 650 milliards DA pour une dépense d’à peine 600 milliards DA. Par contre, aujourd’hui, on se retrouve avec une situation où les recettes tournent autour de 700 milliards DA, en droits contributifs et en aide de l’Etat, et une dépense qui va dépasser 1.200 milliards DA à la fin 2018, c’est vous dire, fait-il remarquer, que le déficit s’est nettement accru». D’où l’engagement à tous les niveaux, et sur tous les paramètres, de réflexions pour une réforme du système de retraite en concertation avec les employeurs, les représentants des travailleurs et les gestionnaires. Le constat est là, implacable : «Un système mis en place il y a 35 ans a forcément ses limites», avouait, sentencieux, le premier responsable de la CNR. Aujourd’hui, les cotisations des travailleurs ne suffisent plus à payer les pensions de retraite. Le même responsable est à son énième mise en garde : «Il faudrait 5 cotisants pour un retraité. Aujourd’hui, on est dans une situation où seulement 2 travailleurs cotisent pour un retraité, ça reste nettement insuffisant».

Fouad Irnatene