Course nationale sur route / 10 km de Relizane : Une rÃ©ussite

La première édition de la course nationale sur route, les 10 km de Relizane antique Mina, disputée le 1er décembre 2018

à travers les artères de la ville, en présence des autorités locales et les responsables de la FAA, a été une réussite,

de l’avis des techniciens présents. Rehaussée par la présence de la championne olympique Nouria Benida Merrah, du S.G et du chef du cabinet de la wilaya, du DJS et des représentants de la FAA invités dont le DTN, M. Abderahmane Morceli, le DEN, M. Abdelkrim Sadou, du DOS, M. Mourad Abdenouz, et de son adjoint de l’ouest, M. Mohamed Kheroubi, cette compétition qui a drainé plus de 500 participants venus de 17 wilayas s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Sur un parcours plat, les athlètes confirmés n’ont pas eu de difficultés à s’imposer en usant de leurs fraîcheurs physiques et de leurs expériences. Ainsi, après un départ, les hommes et les femmes les plus en forme se sont portés au devant de la course pour ne plus les céder. Le parcours et la courte distance aidant, les athlètes de l’élite, habitués à ce genre de compétitions, se sont imposés aisément avec le militaire Youcef Addouche qui a franchi la ligne d’arrivée juste devant Nabil Elhannachi et Ali Djoudar de Ain Defla. Pour les seniors hommes, les places du podium se sont jouées au sprint et le plus opportuniste a gagné.

La même remarque peut être faite pour les seniors dames qui a vu les sociétaires de la Protection civile d’Alger remporter les places du podium. Riham Sennani, qui a profité du relâchement de sa coéquipière Malika Benderbal, a changé de rythme à quelques centaines de mètres de l’arrivée pour avoir raison sur la ligne avec quelques mètres d’avance. La troisième place a été occupée par l’autre sociétaire de la protection civile Nassima Messaoudi.

Le président de la ligue de Relizane, M. Mohamed Cheboub, s’est déclaré ‘’satisfait’’ du déroulement de cette course qui est une première expérience pour lui et son équipe.’’Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à faire de cette course une réussite et surtout une fête, notamment les autorités civiles et militaires locales ainsi que Mme la Wali qui nous a encouragé’’, a-t-il dit. ‘’la réussite de cette édition nous aidera à penser déjà à organiser un championnat national de marathon avant de tenter avec l’aide de la fédération de lui donner une dimension maghrebine et pourquoi pas internationale’’, a ajouté M. Cheboub qui a salué tous les participants sans oublier de leur donner rendez-vous la saison prochaine.



Résultats

Hommes

1- Youcef Addouche CREPSM

2- Nabil Benali Elhanachi Ind

3- Ali Djoudar Ain Defla



Dames

1- Riham Senani P. Civile

2- Malika Benderbal P.Civile

3- Nassima Messaoudi P.Civile