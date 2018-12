Lutte contre lâ€™insalubritÃ© : Agir sur les mentalitÃ©s

En dehors de chez-soi, la vie continue aussi dans le quartier et dans la ville où on habite. Leur propreté est en premier lieu l’affaire de ses habitants et de ses citoyens !

Au quotidien, chacun de nous peut contribuer à la qualité de notre cadre de vie… Si tout le monde prend ses dispositions pour ne pas dégrader l'environnement urbain, la ville sera plus belle et plus agréable.

Le civisme est donc primordial pour que nos rues restent propres après les interventions de nettoyage effectuées quotidiennement par les agents de Net Com. Chaque geste compte, il s’agit, en effet, d’un effort collectif à réaliser pour que la propreté dure. Les espaces déclarés biens publics doivent être respectés. Il n'est pas rare de voir des concitoyens jeter des ordures sur les voies publiques, à côté même des dépotoirs installés à cet effet. Autant de comportements totalement négatifs et contraires aux bonnes pratiques de gestion des déchets urbains. C'est dire qu'il y a un problème de «mentalité». Dès lors, la sensibilisation, l'information et le renforcement des capacités de la population s'imposent. Il en est de même pour tous les acteurs intervenant dans la filière de gestion des ordures ménagères. Face à cette situation qui n'est guère reluisante, les populations, les ménages, les commerces, les administrations, les associations et les établissemntsscolaires ont tous un rôle à jouer dans la chaîne de ramassage des ordures. Il est donc impératif d'agir afin que nos villes et nos quartiers puissent enfin changer de visage.

Chaque geste compte, il s’agit d’un effort individuel et collectif à réaliser tous les jours, sans relâche et tout au long de l’année, pour que nos villes restent propres et accueillantes.

Les citoyens doivent prendre conscience que leur environnement, sa propreté et sa préservation dépendent d’eux et de leur dévouement pour l’intérêt général. Ils doivent aussi dénoncer et s’opposer aux comportements de ceux qui persistent à salir pour ensuite accuser d’autres de ne pas nettoyer.

Rendre la ville propre est un perpétuel combat, notamment contre les incivilités de toutes sortes, de ceux qui ne respectent pas les règles de bonne conduite. Ce que veut la logique, c’est le respect de soi, des autres, des lois et du vivre ensemble qui est un besoin essentiel et simple en même temps. Si la ville s’appuie sur un ensemble de réglementations strictes, elle n’en néglige pas moins l’écoute et la réflexion afin de construire un cadre de vie agréable pour tous.

Cela dit, la propreté de notre environnement dépend avant tout de nous et nécessite cependant un changement radical des mentalités. Pour l’heure, la prise de conscience en est à son début, mais l’espoir que cet élan prenne de l’ampleur est là et c’est l’essentiel !

Sarah Sofi