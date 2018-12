Lancement dâ€™un grand concours dâ€™idÃ©es pour lâ€™embellissement : remue-mÃ©ninges Ã  Oran

Le Conseil de wilaya de l’art et de la culture installé en 2018 a lancé, jeudi dernier, le grand concours de l’embellissement de la ville d’Oran, et ce, en perspective de la tenue de la 19e session des Jeux méditerranéens devant se tenir à Oran en 2021, a révélé une source autorisée. Il s’agit d’une compétition d’idées ayant pour but d’impliquer l’ensemble des artistes, des architectes et les hommes de la culture dans la conception et la réalisation des œuvres d’arts ainsi que les aménagements dédiés à l’embellissement d’Oran. L’on croit savoir, à ce propos, que le Conseil de wilaya de l’art et de la culture «va récompenser les projets novateurs présentés par des créateurs au vu des prescriptions techniques définies dans ce règlement fixant les critères d’éligibilité et de choix des lauréats ainsi que la composition du dossier de candidature», précise la même source. Le concours consiste en la proposition d’idées novatrices et la conception de projets artistiques ou architecturaux à réaliser sur des lieux publics. La même source ajoute : «Ce type d’œuvres permanentes à vocation d’embellir leur environnement est le fruit de la libre expression artistique, néanmoins il doit refléter l’identité sociale et culturelle de la ville, en mettant en exergue la dimension universelle et méditerranéenne d’Oran. Aussi, de donner une meilleure image une fois intégré dans un endroit à grande visibilité».

Le concours s’adresse aux étudiants inscrits aux écoles des beaux-arts ou des départements d’architecture de l’université, disposant d’une carte d’étudiant valide pour l’année 2018-2019, les artistes inscrits à l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins ayant une carte en cours de validité, les architectes agréés et les artisans disposant d’une carte. Les œuvres qui seront présentées et les travaux qui seront réalisés dans le cadre de ce concours, vont être examinés et sélectionnés par un jury présidé par le président du Conseil de wilaya de l’art et de la culture et composé des représentants de la direction de la Culture, de l’APC concernée, de la direction de l’Urbanisme, de la Construction et de l’architecture, de la direction des Travaux publics, de la direction du Tourisme ainsi que des membres de la commission des biens culturels d’Oran, de l’ordre des architectes, un historien, un artiste contemporain, un professeur d’architecture et enfin un présentant de la société civile. Selon les organisateurs de cette grande opération qui, rappelons-le, s’inscrit aussi dans le cadre de la politique urbaine qui vise la mise en valeur des lieux publics de la wilaya d’Oran, le concept de ce grand projet repose sur un nombre de principes, parmi lesquels, la libre expression artistique, les caractéristiques de l’intégration dans le lieu public et le lien avec les ressources environnantes, une architecture et un aménagement au service des visiteurs (Une facilité d’accession pour le public notamment les familles) et la promotion d’Oran comme une destination touristique, sportive et culturelle. Le projet propose, entre autres, la réalisation d’un nombre de statues qui représentent des personnages ayant marqué l’histoire de la région quelque soit l'époque ( tels Maata Mohamed El Habib, Zeddour Ibrahim Bel Kacem, Bey Mohammed El Kébir, Syfax, Ben Mahrez El Wahrani, Kheira la Rouge, Cherait Ali

Cherif… ), a-t-on indiqué. Des fresques aussi

traitant d’un évènement marquant dans l’histoire de la région. À titre d’exemple, les Batailles de Khang Entah, de la Mactaa, les Jeux Méditerranéens Oran 2021…. Dans ce même registre, ce grand concours d’idées comprend la réalisation d’opérations d’embellissement et la mise en valeur des sites et monuments historiques, classés ou non classés, entre autres, la cathédrale d’Oran, la Porte du Santon, l’église Saint Luis, le Tambour Saint José, la Mosquée Abdellah Ibn Salam, les arènes d’Oran, la Porte d’Espagne, la Mairie d’Oran, le Théâtre Abdelkader Alloula, la Porte de Canastel …

Idem pour les placettes et les jardins publics qui devront bénéficier de travaux d’aménagement ayant pour but de faciliter et optimiser leur exploitation et les rendre plus attractifs à l’image de la promenade de L’étang (jardin Ibn Badis), jardin Seddikia, jardin la rue Khemisti, Jardin Mirauchaux, jardin Mimosa, jardin Protin, placettes... Il convient de souligner que le Conseil de wilaya de l’art et de la culture a fixé le 28 février 2019, comme date limite pour le dépôt des dossiers et le 16 mars pour l’annonce de la sélection des lauréats par le jury.

Amel Saher