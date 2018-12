Restauration des immeubles dâ€™Alger : La blancheur dâ€™Icosium de retour

Alger «sauve» ses bâtiments. De gros moyens sont mobilisés, pour que ces derniers, rongés par le temps passé, la vétusté et le délabrement retrouvent solidité et aplomb.

Les quartiers et les rues sont en « tenue » spéciale, au plan décor, mais aussi la lourde artillerie et cette fourmilière de travailleurs qui courent dans tous les sens pour donner un nouveau visage aux structures de la capitale. Longtemps délaissés et livrés à la décadence, nos bâtiments sortent peu à peu de cette léthargie qui a caractérisé la gestion et surtout l’entretien des immeubles, pour renouer avec la belle époque d’Alger la Blanche, d’El Mahroussa, carrément considérée comme «perle de la Méditerranée».

Depuis quelques temps, les pendules sont mises à l’heure à la reconquête du statut, voire de l’aura de celle qui fût un joyau étincelant à l’origine de l’inspiration de nombreux écrivains, poètes et artistes universels, citant ainsi Alger dans leurs œuvres ou carrément ayant consacré ces dernières à cette ville méditerranéenne. En effet, le plan de sauvegarde ou de réhabilitation d’Alger -peu importe l’appellation- est lancé pour toucher tous les quartiers lesquels vivent au rythme des bétonnières, des échafaudages, bref tout le matériel utilisé pour la grande «toilette» de la ville, ternie, ces dernières années par une clochardisation, sans égale, criarde, ayant dénaturé le paysage de celle qui fût le refuge de Sidi Abderrahmane.



Des travaux d’Hercule pour renouer avec Alger « La Blanche »



Les quartiers, les placettes, les terrasses et les jardins publics ont eu leur part de l’ambitieuse réhabilitation d’Alger. Un tour dans les principales rues d’Alger suffit pour constater tous ces projets d’envergures engagés et qui ont atteint un stade d’avancement assez appréciable. Certes, la remise en l’état des bâtisses au niveau de certaines rues a pris beaucoup de temps rien qu’à voir tous ces échafaudages qui se sont accaparés pas seulement des trottoirs ainsi une partie de la chaussée, causant des désagréments aux passants ou encore aux commerçants des quartiers concernés, appelés tous les deux à s’accommoder de cette nouvelle situation, mais il faut dire que le résultat est carrément époustouflant.

On a même l’impression que la rue Tanger, la place des Martyrs, Zighoud Youcef, Didouche Mourad, pour ne citer que ceux-là, reviennent de loin. Certains n’hésitent pas à dire tout simplement qu’Alger se métamorphose pour renaitre tout simplement de ses cendres. Aujourd’hui, sans grande surprise, les Algérois renouent tous les jours avec ces pans de boulevards et quartiers couverts d’assemblage en acier ou encore ces bâches-filets verts qui « enveloppent » les bâtiments en travaux pour protéger les passants des chutes de débris lors des opérations de ravalement des façades inscrites dans le cadre de la rénovation. Le lifting des structures, chapeauté par la wilaya et plus exactement par la direction d’Aménagement et de Restructuration des quartiers, va bon train même si par moment il est entrecoupé de périodes d’arrêt qui influent du coup sur les délais de réception, contrariant quelque peu les habitants de ces mêmes immeubles ainsi que les passants. C’est un fait, le vieux bâti est un «gros morceau» sachant que le parc immobilier d’Alger, date en grande majorité de l’époque coloniale. Ceci est d’ailleurs confirmé par le nombre d’emplois créé pour les besoins du projet qui dépasse, selon le wali d’Alger, les 12.000, alors que pour les entrepreneurs et maîtres d’ouvrages, ce sont pas moins de 400 organismes spécialisés qui ont été sélectionnés pour mener à terme les travaux. Il faut dire aussi que ces travaux qui ont coûté, à ce jour, 4.000 milliards de centimes ont révélé le déficit en main d’œuvre qualifiée en Algérie, notamment dans certaines spécialités, boudées par les jeunes qui optent pour les centres d’enseignement et de formation professionnels. Rappelant qu’entre 2015 et 2017 et dans le cadre de la restauration du vieux bâti, à Alger, prés de 10.000 stagiaires ont été formés par le secteur, avec 6.000 employés, au titre de la formation contractuelle. C’est dire toute l’importance accordée par les pouvoirs publics à ce projet ambitieux qui, n’a pas été touché

par les restrictions financières encore moins les reports de dates.

Alger se redresse enfin pour retrouver sa blancheur d’antan perdue. En tout cas, ceux qui ont eu la chance de connaitre Alger des années 1970 ne peuvent que se réjouir déjà, rien qu’à penser à la possibilité de redécouvrir leur ville qu’ils ne reconnaissent presque plus. Pour beaucoup, l’espoir est permis avec les projets qui ont atteint des taux d’avancement remarquables.

Samia D.