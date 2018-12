Lâ€™entrefilet : Le sacrÃ© et le profane

Depuis 2008, le genre musical Ahellil du Gourara appartient au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Un trésor qui a fait l’objet de nombreuses études et thèses depuis le précieux travail académique de Mouloud Mammeri sur le sujet. Ces derniers jours, l’Oasis rouge a abrité pour sa douzième édition le festival d’Ahellil sous le signe d’un vibrant hommage à feu Moulay Slimane Seddik, «Moulay Timi» pour les afficionados de cette musique qui nous vient du fin fond des âges. Fusion magique entre le sacré et le profane, les poèmes Zénètes de l’Ahellil s’inspirent de pratiques ancestrales de la région de Timimoun. Un savant mélange de musique, de littérature et de chorégraphie où on évoque Dieu, le Prophète, et les Saints de l’islam jadis établis dans le Gourara. Cet événement fut l’occasion, d’une part, de rencontre de nombreuses troupes folkloriques qui se sont produites au grand bonheur des participants et, de l’autre, des retrouvailles de chercheurs et d’académiciens autour de multiples conférences traitant du patrimoine ancien d’expression amazigh. Louable initiative qui prouve que l’Ahellil et ses ramifications modernes ont de beaux jours devant eux. Ce genre de manifestations permet également à des régions enclavées de drainer la foule avec tout ce que cela comporte comme retombées économiques, salvatrices et vivifiantes aussi pour le patrimoine culturelle national.

K. M.