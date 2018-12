confÃ©rence-dÃ©bat sur les manuscrits anciens : PrÃ©server le legs originel

L’université Alger-2 Aboulkacem-Saâdallah a organisé, samedi, une conférence-débat sur «L’éthique de l’enquête», animée par le directeur de l’Institut des manuscrits d’arabe.

À cette occasion, le docteur Fayçal El-Hafiane a mis en exergue que «l’interprétation des manuscrits exige un background culturel et un savoir, pour préserver le legs du texte originel», indiquant que chaque génération a sa «propre interprétation» sur les œuvres classiques, dont les anciens poèmes arabes qui peuvent donner lieu à des lectures différentes, voire d’autres sens.

Après avoir évoqué la différence du vocabulaire dans la langue classique et moderne, le conférencier a souligné l’éthique de l’interprète et sa culture dans la spécialité, pour «protéger l’histoire de la dénaturalisation», car «le souci initial du chercheur est de prouver l’évènement». Dans ce cadre, il a affirmé que les manuscrits du patrimoine socioculturel expriment, selon lui, l’identité des anciennes générations.

Dans ce cadre, l’intervenant a précisé que «les manuscrits font partie de l’histoire», d’autant plus que la traduction des manuscrits est une discipline qui demande des recherches cumulées, soulignant que les manuscrits anciens sont une mine d’informations et de renseignements dans plusieurs disciplines scientifiques et sur plusieurs siècles.



Développement de la recherche



Les manuscrits anciens renferment de nombreux enseignements, dont l’exploitation permettra de contribuer au développement de la recherche, car ils interviennent dans la bonne gouvernance, la réconciliation, la cohésion sociale…

«Nous avons un riche patrimoine, qu’il convient de rendre exploitable, par l’édition critique, la traduction et l’exploitation des contenus», a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, le conférencier a souligné que «le traducteur des manuscrits doit être prudent dans son travail et ne pas précipiter les choses, car la traduction demande beaucoup de temps. De plus, l’exploitation de notre patrimoine commun permettra de comprendre notre passé et de situer nos évolutions contemporaines, afin de mieux appréhender les grands problèmes».

Hichem Hamza