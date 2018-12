A propos du film Wajib : regard critique sur la sociÃ©tÃ© palestinienne

Le Festival international d’Alger du film engagé a cette singularité de se dérouler dans la convivialité sans protocole aucun. La patronne du festival, Mme Zhira Yahi, toujours aussi décontractée, monte sur scène. Avec le respect de l’horaire prévu, elle présente au public les membres des deux jurys, fiction et documentaire et invite le ministre de la Culture à la rejoindre sur scène. Azzeddine Mihoubi mit dans l’atmosphère du festival entamera son allocution en soulignant que ce festival est le deuxième événement de la semaine, le premier étant le prix Meriam Makeba au festival du film africain de Ougadougou ( Fespaco), véritable vitrine du cinéma africain et le deuxième étant la tenue du Festival du film d’Alger.

«Je tiens à saluer la réussite de cette rencontre cinématographique qui a pour leitmotiv l’humain et le drame des migrants. Je soutiens ce festival et je l’encourage à persévérer dans cet effort posé sur les maux de l’humain», note le ministre en substance avant de mettre en exergue que la question palestinienne et sahraouie ont toujours été au cœur de cette manifestation. Le festival peut commencer, avec en ouverture un excellent film palestinien de la réalisatrice, Annemarie Jacir, Wajid. Long-métrage poignant et saisissant qui plonge le spectateur dans la réalité quotidienne des Palestiniens où la petite histoire côtoie la grande histoire. Une fiction puisée de la réalité et qui se mue en une histoire cinématographique de grande qualité artistique.

Les dialogues sont justes et les jeux des acteurs magnifiques, ce qui confère au film Wajib (Devoir), une crédibilité avérée. Le film commence comme une comédie centrée sur Abou Shadi, un professeur de 65 ans que nous voyions avec son fils aîné, Shadi, un architecte qui vit en Italie. Les deux sillonnent Nazareth en voiture pour distribuer des cartes d’invitation pour le mariage de la fille d’Abou Shadi.

La complicité entre le père et le fils se dévoile au fur et à mesure de l’intrigue. Le périple à travers la ville nous montre des intérieurs de maison des proches parents et des amis de la famille d’Abou Shadi, des Arabes mais aussi des Chrétiens et des Juifs ; clin d’œil d’un vivre ensemble en toute harmonie en dépit d’une réalité politique liée au drame palestinien. Pas de discours mais des séquences denses et d’une extrême violence entre le père et le fils, deux générations différentes aux visions opposées. L’invitation d’un Juif est sujet à controverse comme l’est celle d’un membre de l’Organisation de libération palestinienne (OLP). L’humour omniprésent atténue cette tension, à l’image de la séquence de l’erreur de la date du mariage constatée sur les cartes d’invitation, le choix de la robe de la mariée par le père et le frère de la mariée... Mais la question primordiale de l’heure est la présence de la maman qui vit aux Etats-Unis avec son nouveau mari, gravement malade. Le père le maudit et souhaite sa mort pour que son ex-femme puisse assister au mariage de leur fille. La tension monte de nouveau quand il est question de Palestine dans une séquence ô combien éloquente. La situation des Palestiniens est vécue comme un drame par chaque Palestinien. Le fils reproche au père son attitude vis-à-vis des Israéliens et au père de rétorquer qu’il est loin des réalités puisque vivant à l’étranger. Bref, la réalisatrice suggère par là qu’il ne faut pas se fier aux apparences, aux parenthèses du quotidien, des rêves et des rires.



Abdelkrim Tazaroute

Panser les blessures

Fidèle à ses traditions de solidarité avec la cause palestinienne, le Festival international du cinéma d’Alger (FICA), journées du film engagé, a programmé samedi soir, lors de la projection d’ouverture, le long-métrage de fiction Wajib (Devoir) de la cinéaste palestinienne Annemarie Jacir.

Projeté comme la première œuvre de la compétition officielle pour les prix de la catégorie fiction, Wajib est un road-movie urbain qui suit les évolutions des états d’âme, les sentiments, avec tantôt une complicité, tantôt des divergences des deux héros.

Il s’agit d’abord d’Abu Shadi, divorcée et humilié après que sa femme l’ait quitté pour partir aux Etats-Unis. Ce professeur de 65 ans doit vivre seul, dans un mois, le mariage de sa fille Amel. Il se réjouit de la venue de son fils Shadi, architecte installé en Italie, qui rentre au bercail, quelques jours, pour l’aider à distribuer les invitations du mariage, de main à main, comme le veut la coutume palestinienne du Wajib.

L’esprit critique et cartésien de Shadi, son passé douloureux dans son pays natal et ses opinions ne plaisent pas souvent à son père, qui essaye tant que possible, de convaincre son fils de rentrer définitivement au pays et d’épouser une compatriote. La non venue de la maman des Etats-Unis crée d’autres tensions au sein de la petite famille qui tente de panser les blessures du passé.

Les péripéties du film se déroulent essentiellement dans la mythique ville palestinienne de Nazareth, sous l’autorité israélienne où 60% sont de confession musulmane et 40% de confession chrétienne. Poétesse et cinéaste Annemarie Jacir a puisé dans la force du récit, dans la poésie de la vie simple menée au quotidien par les habitants de cette ville sans prendre partie quant aux tentions politiques, géostratégiques et religieuses de la ville.

Tandis que le père et le fils enchainent les visites chez les amis et les proches, les dialogues simples et symboliques comme par exemple la nécessité d’utiliser des bâches sur les toits ; un charabia esthétique pour cette ville millénaire pour Shadi, alors qu’Abu Shadi explique à son fils que c’est la volonté de sa petite sœur. Les tensions entre le père et le fils remontent à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie, notamment sur des questions existentielles tels le mariage, l’engagement, la responsabilité, la partie, l’immigration et la réconciliation avec le passé.

Kader Bentounès