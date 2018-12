Grand angle : Pourparlers

Les composantes des délégations sahraouie et marocaine devant se rendre à Genève pour participer à la réunion à laquelle l’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, a convié, les 5 et 6 décembre, le Maroc et le Polisario sont connues. Après s’être acquitté de cette formalité, le Bureau Permanent du Secrétariat National du Front Polisario a réitéré « l'engagement de la partie sahraouie et sa volonté d’aller à la réunion de Genève de bonne foi et sans conditions préalables, afin de trouver une solution juste et durable devant permettre au peuple sahraoui de s’exprimer librement sur l’avenir du Sahara occidental, dernier cas de décolonisation en Afrique ». Ces premiers pourparlers avec le Maroc devraient, en effet, marquer la relance du processus de paix au Sahara Occidental, au point mort depuis 2012. De leurs côtés, les marocains, en dépit du fait d’avoir rendu public les noms de la délégation qui sera présidée par le ministre des affaires étrangères, ne donnent pas pour autant l’impression de vouloir aller à cette réunion avec le même état d’esprit qui anime les membres de la délégation sahraouie. Des observateurs croient relever dans l’attitude du Maroc une certaine velléité à saboter cette rencontre, à laquelle Rabat y va presque forcée. En fait, si cette lecture se confirme, elle ne serait pas pour surprendre, tant le Maroc n’a eu de cesse depuis des années de jouer le temps en vue de retarder une échéance à laquelle il ne pourrait, toutefois, se dérober éternellement. Car quoi qu’il tente, avec l’appui de quelques capitales et lobbyistes rémunérés, pour plaider sa cause, il ne pourra pas empêcher les sahraouis d’accéder à leur indépendance. La pression internationale en vue de la tenue du référendum pour que le peuple sahraoui exerce son droit à déterminer son avenir et celui de son pays s’accentue. Ce référendum est du reste le minimum requis pour un peuple sous domination coloniale depuis plus de 40 ans. A charge, cependant, pour l’ONU de veiller à ce que soit mis fin à cette situation en contradiction avec la volonté de la communauté internationale.

Nadia K.